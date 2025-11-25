Condenan a dueño de almacén que abusaba sexualmente de niñas cuando iban a comprar en Chillán

El Tribual de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Chillán condenó a Israel Campos Villanueva, autor del delito de abuso sexual reiterado en contra de cuatro niñas, el que cometía cuando acudían a comprar a su almacén.

La Fiscalía está pidiendo una pena de 20 años de presidio, mientras que el tribunal dará a conocer su sentencia el viernes 5 de diciembre.

Según los antecedentes de Fiscalía, el acusado realizó actos de relevancia y significación sexual contra las víctimas, entre los años 2022 y 2023. Las niñas tenían entre 5 y 10 años, y tras la denuncia de una de ellas, las demás relataron que sufrieron las mismas agresiones sexuales.

El tribunal estableció “la existencia de un contexto de vecindad y cercanía en el cual se produjeron los hechos”. Y que existía “un patrón de conducta desplegado por el hechor, en cuanto realizaba los actos incriminados en circunstancias que las niñas, vecinas del sector, acudían a comprar especies al local comercial de abarrotes que éste mantenía”.

El fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla Bustos, explicó que el tribunal descartó la tesis de la defensa que atribuía los hechos a un pánico colectivo motivado por una supuesta denuncia infundada.

“Los testimonios expuestos se apreciaron lógicos, coherentes y veraces, y, por tanto, suficientes para establecer que ellos daban cuenta de episodios realmente vivenciados y no meras ideaciones inoculadas por relatos de terceros”, afirmó el TOP al respecto.

PURANOTICIA