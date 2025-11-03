Condenan a 24 años de cárcel a dos integrantes de la WAM: Tenían armas de guerra en sector rural de Tirúa

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dictó una condena de 24 años de presidio efectivo contra Miguel Llanquileo Cona y Eric Montoya Montoya, miembros de la organización Weichan Auka Mapu (WAM). Ambos fueron declarados culpables por infracción a la Ley de Control de Armas y por receptación.

La detención se produjo el 16 de diciembre de 2023 en el sector El Malo de Tirúa, tras una orden judicial gestionada por la Fiscalía de Cañete. El procedimiento se activó luego de que se detectara un vehículo con encargo vigente.

“Se gestionó la respectiva orden de entrada y registro, lo que permitió finalmente la irrupción del personal especializado de Carabineros acompañado de personal de Control de Orden Público (COP)”, explicó el fiscal jefe de Cañete, Danilo Ramos.

Durante el allanamiento, Carabineros incautó dos granadas, una subametralladora, una carabina, cerca de 500 municiones y una camioneta robada con patente adulterada. También se encontraron lienzos alusivos a la WAM, organización vinculada a hechos de violencia en la Macrozona Sur.

“En el inmueble se detuvo a dos imputados y se halló una importante cantidad de armamento, munición y otros elementos de uso bélico”, agregó Ramos.

La Fiscalía destacó que el material bélico incautado estaba operativo y apto para su uso.

