Condenan a 23 años de cárcel a ciudadano colombiano por robos, tráfico de drogas y tenencia de arma en Antofagasta

El Tribunal Oral Penal de Antofagasta sentenció a un total de 23 años de presidio efectivo al colombiano Robinson Granados Mosquera, como autor de tres delitos de robo con violencia e intimidación, además de tráfico ilícito de drogas y tenencia de arma de fogueo adaptable o transformable.

La condena es el resultado de una extensa indagatoria desarrollada por la Fiscalía de Antofagasta, en conjunto con la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI), trabajo que permitió reconstruir una serie de delitos perpetrados en distintos sectores de la comuna y acreditar la participación del sujeto mediante un conjunto de pruebas.

Los delitos ocurrieron el 30 de agosto de 2023, 31 de julio de 2024 y 2 de febrero de 2025, y afectaron un almacén, un domicilio particular y un casino de juegos, desde donde el condenado, en compañía de otros sujetos, sustrajo más de 30 millones en dinero y especies.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó abundante prueba testimonial, documental, pericial y audiovisual, integrada por registros de cámaras de seguridad, análisis comparativos de imágenes, informes policiales, peritajes balísticos y químicos, además de las declaraciones de funcionarios policiales.

VINCULACIÓN

A partir de ese trabajo investigativo, la Fiscalía logró vincular al acusado con los distintos robos mediante la comparación de registros audiovisuales obtenidos en los sitios del suceso, el análisis de sus características físicas, la utilización reiterada de determinadas prendas de vestir y la coincidencia con especies encontradas en su poder.

La investigación culminó con una entrada y registro a un domicilio, diligencia en la que se detuvo al imputado y se incautó un arma de fogueo adaptable para el disparo, más de un kilo de marihuana, teléfonos celulares y vestimentas utilizadas los robos.

Con estos antecedentes, el tribunal condenó al acusado a 15 años de presidio por los tres delitos de robo con violencia e intimidación, 5 años y un día por tráfico ilícito de drogas y 3 años y un día por tenencia de un arma de fogueo adaptable o transformable.

La sentencia agrega que, una vez ejecutoriadas, todas las sanciones deberán cumplirse de manera efectiva y sin solución de continuidad, contando a favor del condenado el tiempo que ha permanecido en prisión preventiva.

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