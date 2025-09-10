Condenan a 20 años de cárcel a sujeto que ordenó matar a su amigo, un ex funcionario de Carabineros al que le debía dinero en Copiapó

Dos hombres acusados por el homicidio de un excarabinero en Copiapó fueron condenados a penas que entre ambos suman los 30 años de cárcel.

La investigación de este crimen fue dirigida por el fiscal de Atacama, Christian González, quien logró acreditar que los dos individuos tuvieron participación directa en la muerte de la víctima, ocurrida en el mes de noviembre del año 2022.

El cuerpo del ex uniformado fue encontrado en el sector Bodega, en el acceso norte de la comuna de Copiapó, calcinado al interior de su vehículo.

"Uno de los imputados, amigo del fallecido, le debía dinero, motivo por el que contactó a personas para dar muerte al exfuncionario policial. En esta dinámica, la víctima llegó hasta un taller mecánico, de propiedad del autor intelectual del delito, con la finalidad de cobrar lo adeudado, lugar en que fue atacado y donde, según la investigación, falleció debido a los golpes sufridos, siendo luego trasladado el cuerpo y el vehículo hasta el sector en que finalmente fue incinerado”, indicó el fiscal.

También destacó que durante el juicio se presentaron medios de prueba de tipo pericial, documental y testimonial, además de aquella referida a la geolocalización de los teléfonos celulares y los vehículos, pudiendo determinar la autoría intelectual en el hecho de parte de Victorio Sepúlveda Díaz, además de la complicidad en el delito del segundo de los acusados, identificado como Jorge Valdivia Carmona.

Sepúlveda fue sentenciado a la pena de 20 años de cárcel por su responsabilidad en el ilícito, mientras que Valdivia cumplirá la sanción de 10 años y un día de cárcel.

