Condenan a 15, 12 y 10 años de cárcel a tres hermanos por el secuestro de un empresario en Coyhaique

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique condenó a los hermanos Juan Pablo, Marco Antonio y Ramiro Enrique Runín Águila a 15, 12 y 10 años de presidio, respectivamente, en calidad de autores del delito de secuestro, perpetrado en febrero de 2023 en esta comuna de la región de Aysén.

En fallo unánime, la sala del tribunal aplicó, además, a los condenados las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, junto con la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren sus condenas.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.

Asimismo, el tribunal decretó la nulidad absoluta de la escritura pública de compraventa de fecha 3 de febrero de 2023, celebrada entre Marco Antonio Runín Águila y L.A.E. (la víctima), ante el notario público titular de la Primera Notaría de Coyhaique, Matías Roberto Rand González.

Según expuso la Fiscalia en el juicio, el 1 de febrero de 2023, tras arribar al aeropuerto de Balmaceda, el empresario L.A.E. fue trasladado por Juan Pablo Runín Águila hasta el Lodge Salmo Patagonia, donde sus hermanos Marco Antonio y Ramiro Enrique lo esperaban para atacarlo, golpearlo y mantenerlo retenido bajo amenazas de muerte.

Durante el cautiverio, los acusados le sustrajeron dinero en efectivo y dispositivos electrónicos, lo obligaron a transferir $50 millones desde sus inversiones a una cuenta de propiedad de Juan Pablo Runín y, al día siguiente, simularon una compraventa fraudulenta de terrenos de la víctima.

Finalmente, en la madrugada del 3 de febrero, la víctima logró escapar y pedir ayuda a vecinos del sector, quienes dieron aviso a Carabineros.

