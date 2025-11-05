Condenan a 10 años de cárcel a acusado de matar a adulto mayor con el que sostuvo un conflicto vial en Arica

La Fiscalía de Arica obtuvo una pena de 10 años y un día de presidio efectivo contra Miguel Rivera Urriola, en calidad de autor del homicidio de un hombre, adulto mayor de 67 años, a quien, luego de un incidente de tránsito, golpeó y arrojó al suelo, provocándole una lesión que le costó la vida, hecho registrado en enero pasado en la intersección de la avenida Joaquín Aracena con avenida Tucapel.

El trabajo investigativo dirigido por la fiscal Paulina Brito, junto a la sección OS9 y peritos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, permitió acreditar la participación del acusado, siendo condenado por el delito de homicidio simple.

Así, se estableció que el hecho ocurrió cerca de las 21:50 horas del 31 de enero de 2025, en circunstancias que Rivera Urriola manejaba su vehículo particular por la avenida Libertad de Arica, arteria donde mantuvo un altercado con otro conductor.

Tras ello, el acusado lo siguió a corta distancia hasta la intersección de la avenida Joaquín Aracena con avenida Tucapel, lugar donde se posicionó detrás del automóvil de la víctima, la que se detuvo ante la señalética “Ceda el paso”, lo que fue aprovechado por el sujeto para descender de su vehículo, acercándose a la ventanilla del conductor, a quien le propinó varios golpes de puño.

Finalmente, el acusado abrió la puerta y sacó violentamente a la víctima, arrojándola violentamente contra la calzada. El afectado se azotó la cabeza contra el pavimento y falleció en el mismo lugar debido a una luxofractura de columna cervical y un shock medular.

PURANOTICIA