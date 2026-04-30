Concretan mayor incautación de drogas en 25 años: 4.831 kilos ocultos en camión cisterna en Calama

La mayor incautación de drogas en la historia de la Reforma Procesal Penal concretaron la Fiscalía Regional de Antofagasta y Carabineros, tras la detención de una banda criminal que pretendía trasladar a Santiago 4.695 kilos de marihuana y 138 kilos de ketamina al interior de un camión cisterna. La droga fue avaluada en $55.000 millones.

El hallazgo de esta masiva cantidad de narcóticos fue el resultado de las pesquisas lideradas por el Ministerio Público y materializadas por la sección OS7 El Loa. Gracias a estas diligencias, se ubicó la mercancía en un terreno situado en el sector oriente de Calama. Durante el allanamiento a dicho predio, los efectivos policiales sorprendieron y arrestaron a tres imputados de nacionalidad colombiana justo cuando cargaban el depósito del vehículo.

De manera simultánea, el despliegue policial logró la aprehensión de un ciudadano boliviano vinculado a los hechos, lo que elevó a cuatro el número total de detenidos en el marco de esta histórica operación.

Durante la mañana de este jueves, la totalidad de los aprehendidos enfrentó a la justicia tras ser formalizados por el delito de tráfico de drogas. Acogiendo la petición del Ministerio Público, el tribunal determinó dejarlos sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Al analizar el impacto de este trabajo conjunto, Juan Castro Bekios, fiscal regional de Antofagasta, recalcó que el procedimiento representa un punto de inflexión en el combate al crimen organizado en Chile, consolidándose como la incautación de drogas más cuantiosa de los últimos 25 años.

“Esto no es menor, es un hito para nuestra Fiscalía, pero también para el Ministerio Público en su conjunto. En 25 años de Reforma Procesal Penal, ninguna investigación había puesto fuera de circulación tanta droga en una sola operación, como lo hicimos hoy, en una demostración tangible de que, cuando el Estado chileno opera articulado, el crimen organizado retrocede”, manifestó la autoridad persecutora.

Lejos de ser un accidente, el persecutor subrayó que este golpe nace de una investigación llevada adelante profesionalmente por el OS7. Asimismo, detalló que la acción se enmarca en una estrategia conjunta y coordinada orientada al estrangulamiento absoluto de toda la logística de las organizaciones criminales.

Para ilustrar las diversas tácticas empleadas por los traficantes, el fiscal sostuvo: “Este año hemos detectado acopios en el desierto, droga en dobles fondos de camionetas y camiones, droga al interior de cilindros de gas, en encomiendas, en repuestos, en vehículos que son trasladados en camiones cigüeña, y ahora tenemos un camión cisterna completamente cerrado, es decir, un amplio repertorio de modalidades que han fracasado y seguirán fracasando”.

En términos de volúmenes, el jefe regional del Ministerio Público reveló que durante los primeros cuatro meses del año la cantidad de droga incautada ya supera las 30 toneladas. Además, si se considera desde octubre de 2023, fecha en que inició su administración como Fiscal Regional, el total alcanza las 95,6 toneladas.

“Eso significa que en esta región se incautan 100 kilos de drogas al día, 700 kilos a la semana, 3 toneladas al mes. Eso es lo que están haciendo las policías y el Ministerio Público en la región de Antofagasta, y eso es lo que vamos a procurar seguir haciendo en el futuro”, afirmó Castro Bekios.

Sobre las particularidades de este caso, el fiscal regional advirtió que la investigación recién comienza. No obstante, adelantó desde ya que, debido a la logística detrás de la operación, se trataría de una organización criminal muy sofisticada.

“Aquí no estamos en presencia de un grupo de delincuentes que organizan un tráfico de drogas. Aquí estamos en presencia de una logística muy grande, que tiene el sello del crimen organizado transnacional”, señaló.

Esta realidad, según la visión del fiscal, es concordante con la posición del norte de Chile: por un lado, actúa como pasadizo de la droga desde la zona andina al resto del continente, pero al mismo tiempo funciona como un tapón estratégico para el narcotráfico.

“A las organizaciones criminales transnacionales que evalúan rutas hacia el Pacífico, este caso comunica una sola cosa: Antofagasta tiene capacidad institucional para detectarlas, perseguirlas y condenarlas”, apuntó.

Desde la vereda policial, el general Cristian Montre Soto, jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, destacó la calidad de la investigación desarrollada por OS7 El Loa. Dicho trabajo permitió detectar el acopio de la droga, la cual estaba destinada principalmente para ser distribuida a la región centro-sur del país.

Al entregar los detalles operativos, el alto oficial explicó: "Se trata de una organización criminal compuesta por colombianos. En total de la incautación que se mantenía acopiada, estamos hablando de más de 4.695 kilos de marihuana y casi 65 litros de ketamina".

Finalmente, el general Montre dimensionó el impacto económico de estos operativos, cerrando con las siguientes cifras: "Esto es tremendamente importante, estamos hablando de que en incautación evaluada son más de 55.000 millones de pesos. Y no nos quedamos con eso, si ustedes ven el tema de lo que va transcurrido del año, carabineros de Chile ha incautado ya cerca de las 20 toneladas, que estamos hablando de cerca de 200.000 millones de pesos en avalúo”.

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