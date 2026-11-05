Concretan histórica incautación de más de 2 toneladas de cannabis en Atacama: una persona fue detenida

Más de dos toneladas de cannabis fueron incautadas por detectives de la Brigada Antinarcóticos (Briant) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Copiapó, en lo que representa el mayor decomiso de droga de la institución en la región de Atacama.

En el operativo, se detuvo a un sujeto que cumplía la función de transportista de importantes cantidades de droga a distintos puntos del país, incautando el camión que utilizaba para transportar la droga.

El prefecto Marcelo Rebolledo indicó que el decomiso fue el resultado de antecedentes residuales de otras causas llevadas a cabo en la región, "las que permitieron determinar la existencia de una estructura criminal que operaba desde la ciudad de Calama, enviando diferentes envíos hacia el sur del país".

Respecto de esta histórica incautación, el fiscal Sebastián Coya indicó que la investigación se inició en 2025 llevando a cabo diversas diligencias y trabajo de inteligencia investigativa destinada a combatir el tráfico de grandes cantidades de droga.

El detenido fue sometido este jueves a la audiencia de formalización, ocasión en que la Fiscalía obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad.

(Imagen: PDI)

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