Concepción: Funcionario (r) del Ejército baleó a su esposa y luego se suicidó

Un funcionario de Ejercito en retiro le disparó a su esposa y luego se suicidó la mañana de este martes en la comuna de Concepción, Región del Biobío.

Según informó Radio Bío Bío, tras dispararle a su cónyuge, el sujeto se parapetó en su domicilio, ubicado en el sector Nonguén de la mencionada comuna.

Hasta el sitio del suceso llegó personal de Carabineros de la Primera Comisaría de Concepción, tras recibir un llamado al nivel 133.

En el lugar pudieron confirmar que la mujer presentaba una lesión por impacto balístico, pero que se encontraba estable, pues el disparo habría sido cerca del glúteo.

De igual manera, ratificaron que el autor de dicho disparo se autoinfligió un tiro en la cabeza.

El mayor de Carabineros, Jordan Escobar, sostuvo que el hombre sería un funcionario en retiro del Ejército y que el hecho se habría gatillado tras una presunta discusión. La víctima fue trasladada hasta un recinto asistencial.

Finalmente, tras ser informado el fiscal de turno, instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

PURANOTICIA