Concejala Orfali lamenta silencio del Alcalde de Concón y cuestiona giro de la Corporación en causa por Hotel Punta Piqueros 

Aún sorprendida se mantiene la comunidad de Concón luego que el Concejo Municipal rechazara la propuesta de avenimiento que durante semanas trabajó la Inmobiliaria Punta Piqueros con la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar –respaldada por la Fundación Yarur–, en reuniones en las que incluso participó la administración que lidera el alcalde Freddy Ramírez.

Y es que las tratativas tenían como objetivo dejar sin efecto el reclamo de ilegalidad interpuesto contra el Municipio de Concón por no continuar con la tramitación del cuestionado Hotel Punta Piqueros en el borde costero de la comuna. Bajo este contexto, la propuesta incluía tramitar un permiso de edificación de obra nueva para que la estructura construida no fuera ocupada como hotel, sino que contemplara oficinas o un observatorio, adaptándose a lo que indica el Plan Regulador Comunal.

Además, el acuerdo tripartito contemplaba desmantelar dos pisos superiores del edificio ya construido, quedando sólo en 7 metros de altura, y destinado a uso mixto de actividades. También se comprometió la restauración del entorno del "elefante blanco" e invertir 9.700 UF (unos $345 millones) en la comunidad conconina. Junto a ello, la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, representada por el abogado Gabriel Muñoz, esperaba recibir cerca de $500 millones en este fracasado acuerdo. No obstante, en su declaración pública, el profesional afirma que "la Fundación Yarur sería la única beneficiaria" de estas costas judiciales.

REUNIONES PREVIAS

Con todos estos antecedentes se llegó a sesión del Concejo Municipal de Concón, el que luego de escuchar las posturas de todas las partes, finalmente decidió rechazar por unanimidad la propuesta de avenimiento, con los seis votos en contra de los ediles, sumado el alcalde Freddy Ramírez, uno de los que gestó el acuerdo. Tras ello, se instaló la sorpresa en la comuna. Y es que pocos entendían por qué el propio jefe comunal rechazó una propuesta en la que su misma administración participó.

Tal como con la concejala María José Aguirre (independiente, pero cercana a Evópoli), esta vez Puranoticia.cl conversó con la concejala Gabriela Orfali Abud (Renovación Nacional) para tratar de entender los motivos que llevaron a este aplastante resultado en contra de la propuesta presentada por la inmobiliaria y la corporación. En ese sentido, la edil reconoció que participó en una de las reuniones junto a ambas entidades privadas, además del alcalde Ramírez y otros concejales.

"Yo recibí el acuerdo, me lo mostraron en una reunión donde llegó la Corporación Pro Patrimonio, la Inmobiliaria Punta Piqueros, Alcaldía y nosotros los concejales. Estaba invitada porque mandé un correo para ver de qué era la reunión y se me invitó", dijo, en relación a la misma cita que mencionó previamente la concejala Aguirre, efectuada el 19 de enero pasado.

"SORPRESIVA" VOTACIÓN DEL ALCALDE

Acerca del rechazo del Alcalde de Concón a la propuesta en la que incluso participó, la concejala Orfali comentó que "yo considero que cada uno es libre de votar y pronunciarse según los temas que amerite, pero la verdad es que sí, a mí como concejala me sorprendió su votación", agregando que "en las votaciones uno puede evaluar y tomar la decisión libre y espontáneamente".

La sorpresa que la propia autoridad reconoce aumenta a raíz del silencio que ha mantenido el alcalde Freddy Ramírez, a quien Puranoticia.cl intentó contactar, sin embargo desde su equipo comunicacional indicaron que no se iban a referir al asunto. Frente a ello, Orfali dijo que "no conozco por qué él no se refiere, pero debería hacerlo porque este es uno de los proyectos más connotados de la comuna, donde implicaba trabajo para la comuna, implicaba desarrollo, implicaba gestión, pero también un tema medioambiental muy fuerte, donde las posturas están alejadas".

En lo que sí tiene plena certeza la edil RN es que fueron los argumentos planteados por María José Aguirre, Ilen Sáez (Ind.-CS) y ella misma, los que terminaron inclinando la balanza al rechazo del acuerdo propuesto: "La argumentación y el sustento que dimos las concejalas que hicimos las intervenciones, fueron sustento jurídico, sustento de peso, con coherencia y con mucha transparencia al tema", afirmó.

¿SIN FINES DE LUCRO?

De igual forma, pese a ser rechazado el avenimiento, a juicio de la autoridad no se trató de tiempo perdido, pues "colocó en la mesa una discusión que es muy importante, respecto a hasta dónde las corporaciones o fundaciones están dando de verdad la pelea por lo que creen y cómo se muestran ante la comunidad, porque aquí claramente la comunidad tendrá que evaluar".

En ese sentido, criticó a la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural, pues dijo que "es totalmente cuestionable que después de 12 años ellos llegaran a un acuerdo porque el giro ya no sería un hotel, sino que un proyecto, cuando la capacidad que se tenía era para 1.300 personas y que aunque las partes acordaran que recibieran casi $500 millones por concepto de inversión en aquello que ellos creían, a mí me parecía que yo no podía votar a favor de eso, no podía ser parte de eso".

Por último, junto a calificar de "impresentable" el giro que tuvo la Corporación en toda esta causa, se cuestionó: "¿Cómo reciben la plata de vuelta, si es una fundación que actúa sin fines de lucro? Ellos actúan por la causa que los convoca a ser una fundación y esta es una fundación que defiende el medio ambiente y el patrimonio natural", agregando que "es indignante que sean capaces de recibir (dinero), fundamentando que invirtieron muchísimo. Yo pienso que si ellos son una fundación que creen en su objetivo final de vida, uno no lo hace por una retribución, sino que porque lo tiene que hacer".

PURANOTICIA