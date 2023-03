Los detalles desconocidos del nebuloso acuerdo tripartito para salvar el Hotel Punta Piqueros de Concón y que terminó derrumbándose

Transcurrida casi una semana de la votación en que el Concejo Municipal de Concón rechazó por unanimidad el avenimiento propuesto por la inmobiliaria Punta Piqueros y la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar –respaldada por la Fundación Yarur– para dejar sin efecto el reclamo de ilegalidad interpuesto contra el Municipio de Concón por no continuar con la tramitación del cuestionado Hotel Punta Piqueros, Puranoticia.cl conversó con la concejala María José Aguirre, una de las principales responsables de lo decidido el pasado 22 de marzo.

El objetivo central era entender el trasfondo de este acuerdo logrado entre dos privados y el Municipio de Concón –representado por su alcalde Freddy Ramírez Villalobos– para llevar el avenimiento al Concejo Municipal, instancia donde finalmente se decidió rechazar la propuesta de abandonar el reclamo judicial a cambio de tramitar un permiso de edificación de obra nueva para que la estructura construida no fuera ocupada como hotel, sino que contemplara oficinas o un observatorio, adaptándose a lo que indica el Plan Regulador Comunal.

Cabe hacer presente que el acuerdo tripartito contemplaba desmantelar dos pisos superiores de la infraestructura ya construida, quedando sólo en 7 metros de altura, y destinado a uso mixto de actividades. También se comprometió la restauración del entorno del "elefante blanco" e invertir 9.700 UF (unos $345 millones) en la comunidad conconina. No obstante, lo más polémico del convenio fue el pago de cerca de $500 millones al abogado Gabriel Muñoz, representante de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio, para compensar los gastos realizados en los diferentes juicios para justamente evitar la construcción del Hotel Punta Piqueros.

"HUBO VARIAS REUNIONES"

Bajo este contexto, Puranoticia.cl quiso conocer con la concejala María José Aguirre (independiente, pero respaldada por Evópoli) los detalles del acuerdo, del cual confiesa que "no tengo idea cómo se llegó a gestionar", pero que sí "hubo varias reuniones tripartitas sin Ley de Lobby", a las que los concejales no estuvieron invitados, con excepción de una efectuada el 13 de enero y en la cual estuvo el alcalde Freddy Ramírez, los seis ediles conconinos y los representantes de la Corporación y la Inmobiliaria. De hecho, la edil cuenta que al enterarse que la cita fue sin Ley de Lobby, "ingresé un oficio para que el Alcalde no nos volviera a exponer a una situación como esa, sobre todo cuando se estaba trabajando en un acuerdo".

Más allá de reiterar que desconoce cómo se gestaron estas reuniones, cuándo comenzaron y cuántas fueron las que se efectuaron entre el Municipio y las dos entidades privadas interesadas, además de no saber si el jefe comunal asistió a todas estas citas; la concejala Aguirre insistió en que "la inmobiliaria, en esta reunión en la que estuvimos presentes, nos dijo que se habían realizado varias reuniones".

ROL DEL ALCALDE

Intentando avanzar en el esclarecimiento de este nebuloso acuerdo tripartito en Concón, una de las grandes interrogantes que se abren dice relación con la participación del alcalde Freddy Ramírez en el mismo. Y es que, si el jefe comunal participó en las negociaciones con la inmobiliaria Punta Piqueros y la Corporación Pro Defensa del Patrimonio, por qué finalmente decide votar en contra el mismo acuerdo. Aguirre compartió una teoría al respecto: "Cuando un Alcalde, a nivel nacional, lleva un punto de tabla a pronunciamiento del Concejo, es porque lo lleva para su aprobación. Porque para lo contrario no lo lleva", sostuvo la edil.

Consultada acerca de si antes de la votación creía que Freddy Ramírez votaría a favor del acuerdo, la férrea opositora al proyecto comentó que "mi opinión es que si un Alcalde lleva un punto de tabla de este nivel a Concejo, me imagino que es porque de alguna manera lo estaba aprobando. Si no, no entiendo por qué lo lleva. Para hacer público su rechazo, considero que no era necesario llevarlo".

De igual manera, la autoridad comunal reconoce que antes de la votación estaba "muy preocupada" de no conseguir los votos necesarios para que el acuerdo se rechazara, tal como lo pretendía. Sin embargo, recuerda que "estaba tan preocupada que cuando se llevó a pronunciamiento, por la aprobación hubo silencio y por el rechazo todos levantaron la mano. Entonces me dije: '¿Me salté algo?', '¿qué pasó?'. Sabes que me confundí y para mí fue muy extraño. Me pasó eso porque mi preocupación era que no lográramos la mayoría para el rechazo, sin embargo logramos unanimidad".

LA "VUELTA DE CHAQUETA"

Puranoticia.cl logró conocer por medio de fuentes en el Municipio de Concón que, al menos un día antes de la votación, habían cuatro votos a favor del acuerdo para cambiar el uso de la obra construida en oficinas o un observatorio. ¿Qué pasó en esas 24 horas? ¿Por qué hasta el Alcalde votó contra un acuerdo en que él mismo participó? La respuesta de la concejala Aguirre es categórica: "Las tres concejalas, Ilen Sáez (Ind.-CS), Gabriela Orfali (RN) y yo, expusimos tan buenos argumentos, que yo creo que finalmente derivó en la unanimidad en el pronunciamiento, Alcalde incluido".

El recuerdo de lo ocurrido en aquella sesión de Concejo la lleva a volver a calificar el acuerdo entre el Municipio, la inmobiliaria Punta Piqueros y la Corporación Pro Defensa del Patrimonio (sus ex aliados) como "una irresponsabilidad tremenda". Y es que Aguirre se explaya diciendo que "me parece preocupante que nos lleven un acuerdo a Concejo y expongan a los concejales a un pronunciamiento de una transacción entre dos privados... que eso se lleve a pronunciamiento en un Concejo a mí me parece una irresponsabilidad tremenda".

Además, la edil independiente profundizó en que "si quieren hacer acuerdos entre privados, que lo hagan afuera del Municipio, y especialmente afuera del Concejo Municipal, porque considero que se nos expuso como concejales a un pronunciamiento que no corresponde".

ROMPE RELACIONES CON LA CORPORACIÓN

El acuerdo tripartito significó, además, un gran golpe para la propia concejala María José Aguirre, pues reconoce haber sentido la estocada provocada por la alianza suscrita entre sus antiguos aliados en la Corporación Pro Defensa del Patrimonio, especialmente con el abogado Gabriel Muñoz, con quien luchó para que el proyecto del Hotel Punta Piqueros no viera la luz en el lugar donde finalmente se edificó.

"Cuando supe que ya no seguían en esto fue un golpe profundo. No lo entendí y no lo entiendo. Claramente había involucrada plata, financiamiento de por medio. No he vuelto a hablar con la Corporación después de esto y creo que no vamos a poder volver a hablar, porque cuando las confianzas se pierden, especialmente en las causas, es muy difícil volver a componerlas", confiesa la edil.

Consultada si después de una semana de aquella votación ha logrado comprender de mejor manera por qué la Corporación aceptó recibir dinero de la Inmobiliaria, expuso que "le he dado muchas vueltas y no, la verdad es que no lo entiendo. Quizás soy muy ingenua, pero quiero que esa ingenuidad se vea como que soy una persona súper consecuente y que la confianza es uno de los valores más importantes que tenemos hoy en día, al igual que la transparencia".

Aguirre cerró comentando que "yo lamento profundamente que esta causa con la Corporación haya tenido este vuelco, porque de verdad estoy confundida y no lo entiendo porque, como lo dije: la Corporación en Concón murió cuando Patricia Arellano (arquitecta) falleció. Ella jamás, estoy segura que jamás hubiera permitido algo así. Y desde que ella ya no está, me parece que la Corporación ya no es la misma. Claramente y eso se refleja con el cambio".

