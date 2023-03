Con "voltereta" de "abogado ecologista", incluida Concejo de Concón rechaza millonario acuerdo que pretendía salvar Hotel Punta Piqueros

Este miércoles una extensa y larga sesión del Concejo Municipal de Concón develó un millonario y controvertido acuerdo que pretendían llegar la Inmobiliaria propietaria del edificio del Hotel Punta Piqueros, la Municipalidad de Concón y la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural representada por el conocido abogado "ecologista" Gabriel Muñoz.

El acuerdo buscaba salvar de la demolición al edificio del Hotel Punta Piqueros, y para ello en primera instancia la propia inmobiliaria se comprometía a no continuar acciones legales en contra del municipio comandado por su alcalde Freddy Ramirez y a su vez el municipio se comprometía a buscar una solución de acuerdo al plano regulador para que ahora el edificio pasara a ser ocupado con oficinas.

Por otro lado, el abogado Gabriel Muñoz, en representación de la Corporación en donde tiene intereses la Fundación Yarur, recibiría un millonario pago cercano a los 500 millones de pesos para así compensar todos los gastos que está habría hecho en los diferentes juicios para justamente evitar la construcción de este edificio.

Si bien el acuerdo al que tuvo acceso Puranoticia.cl y que fue votado en el concejo municipal de este jueves buscaba que ahora en el edificio del hotel se instalarán espacio de Co-Working, consultas médicas y diferentes oficinas para el comercio, emprendedores y Pymes, sin embargo esta solución fue rechazada en forma unánime por los concejales, incluido el propio alcalde.

VOLTERETA DE ABOGADO

Lo más relevante a simple vista de lo sucedido este miércoles es la postura del abogado Gabriel Muñoz de la Corporación que durante 12 años en diferentes medios de comunicación y frente a la justicia siempre se mostró contrario a la idea que existiera este edificio, sin embargo ahora previo pago de cerca de 500 millones de pesos estuviese dispuesto a aceptar esta construcción.

Los montos involucrados en este millonario acuerdo quedan detallado en la página 17, aquí se describe que la Inmobiliaria Punta Piqueros S.A. reconoce que la Fundación Yarur Bascuñán debió y debe cubrir los servicios y compromisos que se detallan, estos son 2.537 UF por concepto de informes en derecho solicitado y aportados, además de 5.584 UF por concepto de informes técnico y socio ambientales y 5.909 UF por concepto de defensa jurídica ambiental y gastos procesales, en total un poco más de 492 millones de pesos.

La Concejala María José Aguirre en una de sus intervenciones leyó completamente el millonario acuerdo económico que pretendían llegar el Hotel Punta Piqueros y la Corporación en cuestión representada por Gabriel Muñoz, luego de leerla agregó "juzguen por ustedes mismos..."

Cabe consignar que, la concejala Aguirre fue una de las más duras opositoras a la construcción de este edificio, primero destinado a Hotel y ahora en una especie de oficinas que se pretende instalar en el lugar, y justamente el abogado Gabriel Muñoz era su más fiel aliado en conjunto a la Corporación, de ahí su sorpresa al conocer este millonario acuerdo y la verdadera "voltereta" del abogado en cuestión.

La propia Concejal agregó "es increíble que teniendo la oportunidad en este concejo, la Corporación, Gabriel (en referencia al abogado Muñoz) y a Hernán (Madariaga) no hablen del daño ambiental brutal que causó esta construcción y me dejan sin palabras, dolida profundamente, ¿Qué pasó con nuestra causa?, ¿Qué pasó con nuestras convicciones?.

Pero el millonario pago que pretendía recibir la Corporación y como se gestó ese cambio de opinión o de convicciones, como la propia Concejal dijo, no es la única duda que deja este acuerdo que se pretendía aprobar y que fue rechazado en forma unánime.

¿Porqué presentar un acuerdo y ponerlo en tabla si todos lo iban a rechazar?, ¿Cuánto tiempo destino el alcalde a reuniones para que este acuerdo se pudiese realizar?, ¿Quién ganaba con el acuerdo aparte de la Corporación?, ¿Quién era el más interesado en que esto se aprobará?.

Lo cierto que la Inmobiliaria del Hotel Punta Piqueros, representada por el abogado Juan Carlos Manríquez envió un comunicado con una extraña interpretación de lo sucedido y dice que la sola presentación de este acuerdo, independiente que haya sido rechazado, se reconoce que conforme al Plan Regulador actual en la zona, "es posible y viable mantener una construcción" de este tipo, de hecho el titular de su comunicado habla que "Concejo Municipal de Concón confirma que es viable una construcción en la zona de proyecto Punta Piqueros".

El millonario acuerdo que buscaba salvar el edificio del ahora ex Hotel Punta Piqueros escribe así un nuevo capítulo en donde debiesen ser los propios involucrados, alcalde incluido, que puedan contarle a la comunidad porque no se les incluyó a ellos, los vecinos y vecinas de Concón en esta decisión y por sobre todo como se gestó este acuerdo, el cual no solo le pone la lapida al Hotel definitivamente como tal, sino que deja abierta la pregunta, ¿Cuánto cuestan realmente las convicciones de un grupo que dice defender el Patrimonio de la ciudad?.

PURANOTICIA