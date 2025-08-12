Concejala de Puerto Montt renuncia al Partido Liberal por presunto "acoso político" y petición de simular crisis neurodivergente

Una grave denuncia sacude la política local de Puerto Montt. La concejala Bárbara Cáceres anunció a través de su cuenta de Instagram su renuncia a la militancia del Partido Liberal (PL), acusando a una autoridad de la colectividad de un hecho "inaceptable" que actuó como detonante de su decisión.

Según Cáceres, una autoridad -cuya identidad mantendrá en reserva- le sugirió "fingir una desregulación neurodivergente para evadir una situación mediática". La concejala, quien es una reconocida dirigenta de la comunidad del autismo, calificó este comentario como "capacitista y discriminador", lo que marcó una brecha insalvable con su militancia.

La autoridad detalló que lo ocurrido "pasó hace varias semanas" y que oficializó su renuncia después de "conceder el tiempo suficiente para que el partido o la directiva regional pudiera mediar la situación que estaba denunciando. Eso, lamentablemente, no se dio".

Haciendo un mea culpa, Bárbara Cáceres infirió que, por haber entrado a la política siendo "muy adulta", su "pensamiento mucho más crítico y objetivo, no con ideología" podría haber marcado diferencias con el partido. En este sentido, subrayó su compromiso con la comunidad neurodivergente, a la que considera su "capital político", y remarcó que "si ellos no cuidan a sus autoridades, es complejo avalar ese tipo de prácticas".

Consultado por la renuncia, el diputado del PL, Alejandro Bernales, expresó tener "un cariño enorme por Bárbara y una profunda admiración por su trabajo", asegurando que las puertas de su partido "estarán siempre abiertas para ella". Por su parte, el presidente regional del PL, Jaime Fontbona, dijo que mantienen un "gran aprecio" por la concejala y que, aunque respetan su decisión, "seguiremos sintiendo que (Cáceres) es parte de nuestro grupo".

