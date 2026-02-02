Concejal de Puerto Varas será formalizado por fraude tras presentación de licencia médica mientras realizaba una gira musical

Una audiencia clave enfrentará en abril el concejal de Puerto Varas Juan Godoy (IND-EVO), luego de que la justicia fijara su formalización por el delito de “fraude de subvenciones”, en una causa que se originó tras la presentación de una licencia médica mientras realizaba una gira de canto por el norte del país.

La formalización está programada para el 29 de abril y se enmarca en una querella presentada por un particular. A ello se suma un requerimiento de destitución que ya fue acogido por el Tribunal Electoral Regional de Los Lagos.

Los hechos se remontan a un periodo en que Godoy se ausentó de sesiones del Concejo Municipal mientras se encontraba de gira musical. Si bien la ausencia en sí no fue el punto central del reproche, lo cuestionado fue la presentación de una licencia médica por “faringobronquitis”, lo que le permitió seguir percibiendo íntegramente su dieta mensual cercana a los $300 mil.

A raíz de estos antecedentes, la Contraloría General de la República inició una auditoría y recomendó remitir los antecedentes al TER. Paralelamente, se abrieron dos investigaciones en contra del concejal: una de carácter administrativa-política y otra en sede penal.

Querella y críticas

El abogado Carlos Baraona presentó una querella por “fraude de subvenciones”, la que fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Puerto Varas. En declaraciones previas, el jurista sostuvo que “él es un peligro para la comunidad porque no se da cuenta de la gravedad de su conducta. Yo lo veo por la prensa diciendo que combate a la corrupción, pero no se da cuenta de que él es un corrupto en la forma en la que está actuando”.

Baraona agregó que “por no perder esos 300 mil pesos, estuvo dispuesto a obtener una licencia médica, supuestamente por una faringitis, que le impedía hablar, y se fue de gira de canto”.

Defensa insiste en inocencia

Desde la defensa, el abogado Enrique Cárdenas reiteró la inocencia de su representado y afirmó que el concejal “cumplió rigurosamente con el descanso”. Asimismo, explicó que la normativa permite justificar inasistencias mediante certificados médicos y que, para recibir la remuneración completa, basta con asistir a dos sesiones del concejo.

El caso continuará su curso judicial con la audiencia de formalización fijada para fines de abril, mientras siguen en desarrollo los procesos administrativos y electorales en contra del edil.

