Conaf rompe el silencio tras la polémica y asegura que carro que aún no compran "no hubiera hecho la diferencia" en megaincendio

48 horas después de que estallara la polémica con la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de Valparaíso, respecto a que a pesar de contar desde octubre de 2022 con los recursos para financiar un carro inicial de ataque de incendios forestales en la Reserva Nacional Lago Peñuelas, finalmente la institución rompió el silencio.

La situación reviste gravedad al considerar que fue justamente en este sector de la comuna de Valparaíso donde comenzó el fuego que se transformó en el megaincendio de los días 2 y 3 de febrero, emergencia en la que fallecieron 134 personas y que destruyó más de 6 mil casas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Fue el Consejo Regional (Core) de Valparaíso el que en octubre de 2022 dio el visto bueno para el financiamiento de $324 millones para esta adquisición. No obstante, recién en agosto de 2023 la Conaf inició el proceso de licitación, el que fue finalizado en septiembre de ese mismo año, declarándose desierto por falta de oferentes. Posteriormente no hubo un segundo intento...

Así es como de manera espontánea surgió la interrogante acerca de si con este carro aún sin comprar se podría haber controlado de manera más rápida y eficiente la propagación de este siniestro forestal que se convirtió en la catástrofe más devastadora del país desde el terremoto con tsunami de febrero de 2010.

"NO HUBIERA HECHO LA DIFERENCIA"

El director regional de Conaf Valparaíso, Leonardo Möder, se refirió a esta interrogante en diálogo con Puranoticia.cl, explicando paso a paso cómo operaron aquella fatídica tarde del viernes 2 de febrero en el fundo Las Tablas, sector sur de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, a un costado del camino viejo a Santiago.

"En la primera media hora de incendio se despacharon exactamente cuatro aviones, que descargan entre 10 mil a 12 mil litros; tres helicópteros que descargan entre 3 mil a 4 mil litros entre las tres aeronaves; dos unidades de respuesta rápida, que son brigadas PC-Code, que llevan 2 mil litros de agua cada una; acompañadas de dos camiones cisterna que abastecen de agua a estas brigadas; más nueve brigadas de herramientas; y una brigada de guardaparques con estanque de 500 litros", detalló.

A todos estos recursos se sumaron siete carros de Bomberos de distintas comunas de la región de Valparaíso, quienes combatieron la emergencia en los primeros 30 a 60 minutos. Junto a ello, el directivo aseguró que en los primeros 25 minutos de iniciado el fuego, se solicitó a la central nacional otros seis helicópteros y un tanquero.

"Gracias a estos recursos se contuvieron dos de los cuatro focos que nuestra unidad especializada de análisis y diagnóstico para determinar las causas técnicas de incendios califica como ataque incendiario intencional", agregando que una unidad más de respuesta rápida –como lo es el carro que cuenta con financiamiento desde el 2022 pero que aún no ha sido comprado– "no hubiera hecho la diferencia".

En ese sentido, argumentó su respuesta diciendo que se trata de un carro de uno 1.000 litros, vale decir, sólo 500 litros más que los que hoy tiene la brigada de guardaparques. Asimismo, puso el énfasis en el "comportamiento extremo" del incendio, con condiciones de viento y multifocos. "Los recursos siempre sirven, por eso necesitamos adquirir ese carro, que sí puede hacer la diferencia en un incendio pequeño de pastizales, pero con cuatro focos incendiarios y hechos de forma muy especial...".

Luego, recordó lo declarado el 2 de febrero en la ruta 68: "Dije que si se confirma la hipótesis de intencionalidad, quien hizo este incendio, con estas condiciones, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Para este incendio especialmente, la respuesta a la hipótesis técnica que se planteó, la respuesta es no. Técnicamente (el carro que no se ha adquirido) no hubiera hecho la diferencia", sostuvo.

¿QUÉ PASÓ CON LA LICITACIÓN?

El titular regional de la Corporación Nacional Forestal dio cuenta de los motivos por los que aún no han adquirido el carro, cuyo financiamiento fue aprobado el 2022. En primer lugar, recordó que el Gobierno Regional de Valparaíso, con apoyo del Consejo Regional, le han otorgado $1.195 millones en equipamiento para el combate y control de incendios forestales en la región de Valparaíso a la institución. De esta cifra, aseguró que "$867 millones, que significan el 73%, están ejecutados o en proceso de ejecución".

De esta manera, afirmó que ya hay equipamiento que se encuentra pagado, otro que ya está adjudicado con procesos licitatorios anteriores y otro en vías de licitación y cuyos procesos finalizan "en estas fechas". No obstante a aquello, aún queda un 27%, que corresponde a $324 millones. De ellos, explicó que "no es que no se haya licitado, porque se licitó, pero lamentablemente nuestras expectativas técnicas eran mayores y no hubo ofertas en el mercado nacional", dijo Möder a Puranoticia.cl. Cabe recordar, una vez más, que el proyecto de carro inicial de ataque tiene un costo de $324 millones, es decir, sería el único que resta por ejecutar de los fondos ya entregados.

También hizo hincapié en que "ampliamos en tres oportunidades el plazo, con la esperanza de que algún proveedor nacional pudiera concurrir y hacer alguna oferta. Ocurrido esto, tuvimos que entrar a una etapa de rediseño técnico, de un vehículo especializado, porque es un mercado especializado muy estrecho".

Finalmente, el titular regional de la Conaf concluyó diciendo que "quiero señalarle a la opinión pública, a nuestros consejeros, a nuestro gobernador y a nuestras autoridades parlamentarias, que pueden tener la certeza de que cada peso de recursos fiscales va a ser bien invertido, bien utilizado y que se va a ejecutar todo el dinero. De hecho, ya hay un 73% de avance de ejecución del presupuesto, que no es poco significativo. Es un avance importante y queda solamente un 27% respecto de esto".

Vale indicar que más allá de las respuestas entregadas por la Corporación, lo cierto es que el tema ha escalado a diversos organismos del Estado, como la Contraloría, que le pidió explicaciones sobre lo sucedido al Gobierno Regional de Valparaíso; y también a nivel parlamentario, donde los antecedentes de esta no adquisición serán incorporados a la Comisión Investigadora de los fatídicos incendios de los días 2 y 3 de febrero.

