Gobernador de Valparaíso pidió "en varias oportunidades" a Conaf que comprara carro que pudo ser vital para combatir megaincendio

Molestia y preocupación existe en el seno del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, luego que se confirmara que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) no ha adquirido un carro de ataque inicial contra incendios forestales en la Reserva Nacional Lago Peñuelas, iniciativa que cuenta con los recursos desde octubre de 2022.

La gravedad de esta situación radica en que con este vehículo se podría haber combatido de mejor manera el origen del megaincendio del 2 y 3 de febrero, que acabó con la vida de 134 personas y destruyó más de 6 mil viviendas, emergencia que justamente tuvo su inicio en dicha reserva nacional de la comuna de Valparaíso.

Fue a fines de octubre de 2022, a través de la Circular 33, cuando el Consejo Regional (Core) de Valparaíso aprobó $324 millones para que la Conaf de Valparaíso adquiriera este carro inicial de ataque de incendios forestales. Pero a pesar de que el proyecto fue licitado recién en agosto de 2023, a través de Mercado Público, este proceso debió ser cerrado el 7 de septiembre, declarándose desierto por falta de oferentes.

"SEGUIMIENTO BASTANTE CELOSO"

Toda esta polémica fue abordada por el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien en conversación con Puranoticia.cl defendió el proceso de seguimiento que hace el Gore a los proyectos que financia el Core, junto a afirmar que en reiteradas ocasiones le solicitaron a la Conaf de Valparaíso que adquiriera el carro aprobado.

En primer lugar, vale hacer presente que el foco de esta polémica también se ha instalado en el trabajo de seguimiento que se hace a los proyectos u obras que financia el Consejo Regional de Valparaíso, para conocer cuántos son los que llegan a ejecución y cuántos quedan a medio camino, como es el caso de éste de Conaf. Ahí es donde las miradas apuntan a los departamentos técnicos del Gore de Valparaíso.

La máxima autoridad de la región de Valparaíso explicó que "al interior de la División de Presupuestos e Inversión (Dipin) del Gobierno Regional tenemos equipos de trabajadores y trabajadoras, profesionales, que hacen seguimiento a obras e iniciativas de esta naturaleza. Tenemos un equipo experto que hace seguimiento a los proyectos del Subtítulo 29, Circular 33; como también un equipo experto que hace seguimiento a los proyectos financiados a través del Subtítulo 31".

Bajo este contexto, Mundaca fue enfático al afirmar que "el seguimiento no lo hace el Consejo Regional, no lo hacen los consejeros regionales, sino que las y los trabajadores del Gobierno Regional, y es un seguimiento bastante celoso".

LLAMADOS A CONAF

De igual forma, el Gobernador de Valparaíso explicó todo el proceso relacionado a esta polémica con la Corporación Nacional Forestal, señalando que ellos presentaron el proyecto el año 2022, consistente en un carro de ataque temprano ante emergencias y donde la institución forestal actúa como unidad técnica.

Luego, los equipos de la División de Planificación y Desarrollo (Diplade) evalúan la pertinencia de la iniciativa presentada, dando paso a su pertinencia, a través de la recomendación favorable (también conocida como RS). Con dicha luz verde, el Gobierno Regional debe incorporarlo al banco integrado de proyectos y priorizarlo.

Así es como el Consejo Regional aprueba la iniciativa, con recursos del Gobierno Regional, específicamente del Subtítulo 29, Circular 33. "Efectivamente fue priorizado, sin embargo quien tiene que realizar la licitación es la unidad técnica, es decir, Conaf. Y efectivamente, no han realizado el acto licitatorio", indicó Mundaca.

Luego, el Gobernador aseguró que "de hecho, a la Conaf le presentamos en varias oportunidades la necesidad de realizar el acto licitatorio, porque lo que no podía ocurrir es que, habiendo sido priorizado el recurso, no se hiciera la licitación, toda vez que a nosotros también nos miden nuestra ejecución presupuestaria, y nos la miden por el ejercicio del presupuesto asociado a proyectos de esta naturaleza".

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Por último, la autoridad regional expuso que "desde que asumimos el Gobierno Regional tenemos 100% de ejecución presupuestaria, desde el año 2021 a la fecha, y también implementamos mecanismos de seguimiento que están bajo la responsabilidad de trabajadoras y trabajadores altamente especializados, y estos seguimientos los realizamos de manera periódica".

Cabe recordar que justamente este punto fue el que criticó previamente el core Manuel Millones, quien señaló a Puranoticia.cl que en este caso de Conaf por el retraso de la compra de los equipos se "revela una debilidad fiscalizadora del Gobierno Regional y de quienes deben hacer el seguimiento de estas inversiones y procedimientos, por cuanto no es el primer caso que sucede donde no se licitan obras en tiempos acordados y planificados, no generandose alertas tempranas, pese a que el proyecto es comunicado oportunamente cuando el Core vota apoyando una u otra inversión".

A partir de toda esta polémica, diputados de la región de Valparaíso anunciaron que llevarán a cabo diversas acciones con el objetivo de esclarecer el punto. Así es como se presentaron oficios ante la Corporación Nacional Forestal para que expliquen lo ocurrido; además de llevar todos los antecedentes de este caso expuesto por Puranoticia.cl ante la Comisión Investigadora del megaincendio de febrero.

