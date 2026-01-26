Conaf reporta nuevo balance y asegura que mantiene 15 incendios controlados en el Biobío mientras surgen nuevos focos

Conaf reportó que lleva 15 incendios controlados en la Región del Biobio, aunque reconoció que siguen apareciendo nuevos focos que dificultan el trabajo.

El director regional de Conaf en el Bío Bío, Esteban Krause, realizó este balance sobre los incendios forestales que han ocurrido en la zona, tras participar del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) en la región.

“Tenemos en la región (del Bío Bío) en estas últimas 24 horas 15 incendios controlados. Hay que pensar que simultáneamente aparecen, lamentablemente, otros focos, pero a la fecha llevamos 15 incendios controlados”, destacó.

“Tenemos seis que estamos combatiendo que básicamente son los incendios que todos conocemos, que tienen una complejidad importante desde la perspectiva del control”, agregó el director, en referencia al siniestro de Puente 7, el incendio “Rancho Chico” y el del Parque Nacional de Nonguén.

Krause dijo que la situación actual es distinta pues ahora hay mejores expectativas: “La temperatura y la humedad nos ha acompañado, el personal, los equipos que han llegado de apoyo también han contribuido, los bomberos… En definitiva estamos haciendo un buen trabajo de combate que nos está dando buenos resultados”.

Por el incendio Trinitarias, que terminó en Penco y Tomé, el director regional de Conaf indicó que se trataba de un siniestro con “una longitud de aproximadamente 30 kilómetros de largo”.

“Empezó aquí en la comuna de Concepción y terminó en la comuna de Tomé. Eso está absolutamente claro, pero también esto no es que haya saltado una pavesa y llegara a Tomé”, sentenció respecto a la teoría de la Fiscalía sobre que una cocina a leña en mal estado habría tenido que ver con el inicio del fuego.

“Este es un incendio que sistemáticamente fue avanzando (…) por eso hoy día tiene esta superficie y tiene este perímetro”, agregó Kraus.

En lo que respecta a la cantidad de equipo desplegado en las zonas, el director señaló que se “quedaría corto” si dijera que son “unas 3.000 personas”.

Entre ellas, precisó, están “bomberos, personal del Ejército, personal de las Fuerzas Armadas, voluntarios de los municipios, la gente nuestra de Conaf, de las empresas forestales, con las cuales estamos trabajando permanentemente en conjunto para el ataque de los incendios forestales”.

PURANOTICIA