Conaf confirma que modificará proyecto para comprar carro anti-incendios en Reserva Peñuelas de Valparaíso tras fracasada licitación

A mediados de marzo, Puranoticia.cl publicó una serie de artículos dando cuenta que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) aún no ha materializado la compra de un carro inicial de ataque de incendios forestales en la Reserva Nacional Lago Peñuelas, en Valparaíso, a pesar que cuenta con los recursos desde octubre de 2022.

Si bien, en diálogo con este medio, su director regional, Leonardo Möder, descartó que la compra a tiempo de este vehículo hubiera evitado la propagación del megaincendio que arrasó con vastos sectores de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana; ahora fue la institución la que emitió un comentario a través de una respuesta vía Transparencia.

Pero antes de detallarla, vale hacer presente que fue en octubre de 2022 cuando el Consejo Regional (Core) de Valparaíso aprobó la entrega de $324 millones para la adquisición de este carro. Sin embargo, recién en agosto de 2023 la Conaf inició la licitación, la cual fue declarada desierta en septiembre por falta de oferentes.

Sumado a que no hubo un segundo intento por licitar, la controversia se instaló de lleno al surgir la interrogante de si con este vehículo para combatir focos de fuego se podría haber evitado la propagación tan devastadora del megaincendio del 2 y 3 de febrero, el cual –recordemos– tuvo su origen en el fundo Las Tablas, a un costado de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, justamente el lugar donde estaría destinado.

El director regional de Conaf Valparaíso explicó a Puranoticia.cl que una unidad más de respuesta rápida –como lo es el carro que cuenta con recursos desde fines de 2022, pero que aún no ha sido comprado– "no hubiera hecho la diferencia", insistiendo en que "para este incendio especialmente, la respuesta a la hipótesis técnica que se planteó, es no. Técnicamente (el carro) no hubiera hecho la diferencia".

De forma paralela, apenas surgió la controversia, Puranoticia.cl inició las gestiones para obtener vía Transparencia más detalles acerca del proceso de licitación, los que recién llegaron tres semanas después, por medio de un documento de dos páginas, firmado por Javier Núñez, director regional (s) de la institución forestal.

En él, Conaf Valparaíso da cuenta que el proyecto «Adquisición carro ataque inicial y drones para incendios forestales y monitoreo en Reserva Nacional Lago Peñuelas» fue ingresado al Banco Integrado de Proyectos, siendo aprobado por la unidad de evaluación de proyectos de la División de Presupuestos e Inversión Regional.

Junto a reconocer que mediante una resolución del 21 de septiembre de 2023 "se declaró desierta la licitación pública", la institución expone que desde fines de ese mes y hasta principios de 2024, "se realizaron reuniones, gestiones, consultas y se solicitaron cotizaciones a posibles proveedores con experiencia en el rubro". Así es como afirman que obtuvieron nuevas cotizaciones que "difieren en algunos aspectos" de las especificaciones técnicas contempladas originalmente en el proyecto.

Luego informan que "cambios en los mercados" y el "tiempo transcurrido desde que se elaboró el proyecto" para adquirir este carro inicial de combate de incendios en la Reserva Nacional Lago Peñuelas, hicieron que el precio del mismo aumentara.

No obstante a aquello, la Corporación Nacional Forestal de Valparaíso asegura que actualmente "se trabaja en una propuesta que propondrá algunos cambios en las especificaciones técnicas respecto de lo contemplado en el proyecto original".

¿Qué significa esto? ¿Necesitarán más dinero para materializar esta modificación al proyecto? En su respuesta vía Transparencia, el director regional (s) de la institución forestal, Javier Núñez, señaló que esta propuesta en la que se trabaja "no considera alterar la consecución de los objetivos del proyecto ni su presupuesto".

"Actualmente nos encontramos en la etapa de consulta y autorización de parte del Gobierno Regional de Valparaíso, proceso imprescindible previo a nuevos llamados a licitación", sentenció la Corporación Nacional Forestal en su respuesta a Puranoticia.cl.

Por último, y en razón de todos los antecedentes expuestos, la institución confirmó que "no se ha efectuado -aún- la adquisición de los equipos mencionados", motivo por el cual "no existen boletas que puedan ser remitidas".

