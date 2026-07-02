Conaf alerta por riesgo de incendios en Ñuble, Biobío y La Araucanía por fuertes vientos

Ante las condiciones climáticas inusuales registradas durante este invierno, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) reforzó sus campañas de prevención, detección y respuesta frente a incendios forestales, debido al aumento del riesgo asociado a los fuertes vientos pronosticados para la zona centro-sur del país.

La institución informó que mantiene un despliegue operativo permanente, coordinado con organismos públicos, Bomberos y empresas privadas, con el objetivo de mitigar los riesgos derivados de las actuales condiciones meteorológicas.

En este contexto, la directora ejecutiva de Conaf, Aída Baldini, realizó un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención, especialmente durante este jueves y parte del viernes, haciendo hincapié en la prohibición de realizar quemas o utilizar fuego en la zona centro-sur del país.

"Estamos haciendo un llamado para que estos días, todas las personas que están en Ñuble, Biobío y La Araucanía no prendan fuego bajo ninguna circunstancia", declaró Baldini.

La autoridad advirtió que, pese a las bajas temperaturas propias del invierno, el viento constituye uno de los principales factores que favorecen la propagación de incendios forestales.

"Si bien es cierto hace frío, el viento es uno de los factores que más llama a los incendios forestales", alertó la directora ejecutiva de Conaf, reiterando la importancia de evitar cualquier tipo de uso del fuego mientras se mantengan las actuales condiciones meteorológicas.

Finalmente, Conaf recordó que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para proteger a las personas, la infraestructura y los ecosistemas, e hizo un llamado a la comunidad a denunciar de inmediato cualquier situación de riesgo o la presencia de humo sospechoso, con el fin de facilitar una respuesta oportuna de los equipos de emergencia.

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