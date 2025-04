Con tres jinetes detenidos termina violenta pelea a caballo en rodeo de San Vicente de Tagua Tagua

Lo que debía ser una jornada familiar en la medialuna de San Vicente de Tagua Tagua, en la región de O’Higgins, terminó empañada por un insólito altercado entre jinetes, cuyo registro se viralizó rápidamente en redes sociales.

Según información entregada por Carabineros, el conflicto se originó cuando algunos de los jinetes participantes manifestaron su molestia por los novillos que les fueron asignados, lo que derivó en una pelea en plena competencia.

El hecho escaló al punto que un espectador decidió intervenir bajando a la pista, pero fue agredido —incluso con caballos— por los involucrados. Afortunadamente, sólo resultó con lesiones leves.

Tras lo ocurrido, tres jinetes fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad. La situación generó preocupación en la comunidad, y vecinos exigieron que “la presencia obligatoria de Carabineros o personal de seguridad” sea considerada para este tipo de eventos, con el fin de evitar que se repitan escenas como esta.

El video del enfrentamiento causó amplio rechazo en internet. Cibernautas no solo cuestionaron la violencia del hecho, sino también la exposición de animales y menores de edad.

Comentarios como “por qué no se bajan de los caballos y se agarran a combos, pelea limpia”, “hay niños presentes y maltrato animal” o “pobres caballitos, me dan mucha pena. Los huasos me dan lo mismo, ni un brillo” reflejan la crítica generalizada hacia los protagonistas del altercado.

VIDEO:

(Video: @LdelSurNoticias)

