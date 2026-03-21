Con prohibición de acercarse a la víctima quedó mujer que amenazó a menor de edad con síndrome de down en Talcahuano

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que la mujer que amenazó a una estudiante con síndrome de down fue apercibida y quedó con prohibición de acercarse a la víctima.

El subprefecto Hugo Cristi Cavieres, jefe de la Brigada de Investigación Criminal Talcahuano, señaló que “el día miércoles recién pasado se recepcionó en la Fiscalía Local de Talcahuano una denuncia por el delito de amenazas en contra de una menor, la cual tiene síndrome de down".

Tras denuncias, que también efectuaron usuarios de redes sociales, detectives –en coordinación con el Ministerio Público– solicitaron la orden de investigar, “procediendo de forma inmediata al trabajo de campo en el sitio del suceso, recopilando cámaras de seguridad, antecedentes que fueron primordiales en la investigación”.

Además, realizaron "diferentes tipos de análisis y comparación biométrica en conjunto con el Laboratorio de Criminalística de esta comuna, logrando así la ubicación e individualización de una mujer mayor de edad, chilena, conforme también al análisis de las vestimentas y los accesorios que portaba".

“Estos antecedentes fueron entregados al Ministerio Público, quien instruyó que esta persona fuera apercibida conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal, ya que mantendría trastornos de su personalidad. Conforme a los antecedentes, también se otorgó una medida de protección a favor de la víctima y su grupo familiar. La imputada no puede acercarse a ellos”, mencionó el subprefecto Cavieres.

Asimismo, "se incautaron especies electrónicas, tales como celular y computadores, para su análisis criminal y acreditar su autoría en el hecho que se investiga".

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