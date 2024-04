Con arresto domiciliario nocturno quedaron adolescentes que robaron auto en Concón y apuntaron a un carabinero en Quilpué

Con medidas cautelares quedaron los seis delincuentes adolescentes que fueron formalizados como autores del delito de receptación de vehículo motorizado, ilícito registrado el pasado miércoles 24 de abril en la comuna de Concón.

Cabe recordar que la banda fue detenida en Quilpué en horas de este jueves 25 de abril, instancia donde uno de los menores de edad extrajo un arma de fuego y apuntó con ella a un funcionario de Carabineros que participaba en el procedimiento.

En la formalización, la magistrada del Juzgado de Garantía de Quilpué, María Alejandra Radic, declaró legal la detención y aplicó las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma mensual, en dependencias de la Fiscalía local.

De esta manera, G.A.M.Q., C.D.G.G., C.A.V.L., D.C.A.A.S., fueron imputados como autores del delito de receptación de vehículo motorizado.

I.J.R.R., además de este delito, también fue imputado como autor de tráfico de sustancia ilícitas en pequeñas cantidades, por lo que quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma mensual.

Asimismo, decretó la medida de arresto domiciliario total, arraigo nacional y firma mensual para B.A.H.C. como autor, además, del delito de receptación de vehículo motorizado, del delito frustrado de homicidio de carabinero en funciones y de porte ilegal de arma de fuego.

La magistrada Radic consideró que “teniendo en cuenta la naturaleza del ilícito por el cual han sido formalizados los imputados, el origen del delito base, de robo con intimidación, teniendo en cuenta que todos los imputados tienen o medidas cautelares vigentes o suspensiones condicionales vigentes, estimamos que atendido lo dispuesto en el artículo 23 y 24 de la Ley 20.084 (Sobre responsabilidad penal desde los 14 años), la medida cautelar idónea y proporcional que puede proteger tanto los fines del procedimiento como la sociedad, es la medida cautelar solicitada por la defensa, esto es, el arresto domiciliario nocturno".

Además, dijo que "se fija respecto de todos los imputados la medida cautelar del art 255 letra d, arraigo nacional y letra c firma en las dependencias del Ministerio Público local”.

En cuanto a la solicitud de internación provisoria solicitada por la Fiscalía respecto al imputado B.A.H.C., que dice relación con el homicidio frustrado de carabinero planteado por el ente persecutor, la magistrada resolvió que "sin perjuicio de lo anterior, entendemos que resulta imposible que el imputado B.A.H.C. haya podido llevar a cabo un delito de homicidio que desde esa perspectiva no puede estimarse como frustrado, pues existe una tentativa inidónea respecto de dicho ilícito".

"Lo cierto es que de acuerdo a los antecedentes que han sido expuestos, el imputado extrae un arma de fogueo que se encuentra adaptada para el disparo, no hay cuenta alguna de que se haya encontrado algún tipo de munición del arma en las inmediaciones del lugar donde ocurrieron los hechos y tampoco en el vehículo. Lo cierto es que tampoco se ha dado cuenta por parte de la defensa que el sólo hecho de portar esta arma es objeto de otro ilícito, pero no del delito de homicidio frustrado. Entendemos que no existen antecedentes que permitan estimar que exista la posibilidad de cometer el ilícito que se le está imputando en tal sentido”, agregó.

Por lo mismo, dijo que teniendo presente el tribunal “respecto de la existencia de dos ilícitos, teniendo presente además que se trata de un joven de 15 años, se va a hacer lugar a la solicitud planteada por la defensa, en cuanto a no ha lugar a la solicitud planteada por el Ministerio Público de decretar la media cautelar de internación provisoria, por lo que se decreta el arresto domiciliario total respecto de B.H.C. arraigo nacional”.

Finalmente se fijó en 120 días el plazo para la investigación.

PURANOTICIA