Condenan a 18 años de cárcel a sujeto que atropelló a Carabineros tras una persecución entre Iquique y Alto Hospicio

Gracias a la contundente prueba presentada por el fiscal Francisco Almazán en el juicio oral, la Fiscalía Local de Iquique obtuvo penas que suman 18 años de presidio contra Hilario Roque Colque, quien el 10 de junio de 2024, huyó de un control policial en un vehículo robado y atropelló a funcionarios de Carabineros tras una persecución entre Iquique y Alto Hospicio.

En el juicio se acreditó que, el día de los hechos, el acusado conducía un vehículo con encargo por robo, acompañado de los acusados Juan Quispe Colque y Miguel Carata Colque, quienes evadieron un control vehicular en calle Sotomayor con Luis Jaspard, de Iquique, dándose a la fuga a alta velocidad, sin respetar semáforos ni señales de tránsito, hasta tomar la ruta A-16 en dirección a Alto Hospicio.

Ya en el sector conocido como “La Herradura”, el conductor intentó atropellar a un carabinero que le dio la señal de alto, lo que obligó al funcionario a usar su arma de servicio. Tras los disparos, el vehículo desvió su trayectoria, colisionó con otro automóvil y arrolló una motocicleta policial, causando una fractura grave a uno de los funcionarios.

La persecución terminó cuando el auto perdió velocidad por la rotura de un neumático, permitiendo la detención de los tres ocupantes y la verificación de que el chasis del vehículo correspondía a un automóvil con encargo por robo y con placas patentes falsas.

El Ministerio Público presentó prueba testimonial de los funcionarios policiales involucrados, registros de cámaras de seguridad municipales, tanto de Iquique como de Alto Hospicio, y peritajes realizados por las secciones OS7, OS9 y SEBV de Carabineros, que participaron en la investigación.

Finalmente, el acusado Hilario Roque Colque fue condenado a la pena de 15 años y un día de presidio, como autor de dos delitos frustrados de homicidio en contra de Carabineros de servicio. Además, a 61 días como autor del delito de conducción de un vehículo motorizado con placa patente falsa y a la pena de 3 años y un día de presidio por un delito de receptación de vehículo motorizado.

En tanto, los acusados Juan Quispe Colque y Miguel Carata Colque fueron condenados a la pena de 3 años y un día por su responsabilidad como autores de un delito de receptación de vehículo motorizado.

