Con arraigo nacional y firma mensual quedan 14 personas formalizadas por contrabando de cigarrillos en Calama

La Fiscalía de Calama formalizó por el delito de contrabando a 14 personas, todas mayores de edad, detenidas en el aeropuerto mientras intentaban abordar vuelos privados transportando en su equipaje cartones de cigarrillos de procedencia extranjera.

El hecho fue detectado por personal de la DGAC durante el procedimiento de control al equipaje de bodega, específicamente cuando las maletas eran sometidas al análisis de rayos x, momento en que se advierte la presencia en su interior de elementos sospechosos, por lo que se da cuenta del hecho a Carabineros.

Durante la revisión de las maletas, se descubre gran cantidad de cartones con cigarrillos sin rotulación sanitaria ni registro de ingreso al país.

El hallazgo se realizó en 14 maletas inspeccionadas, pertenecientes a igual número de pasajeros, lo que arrojó un total de 534 cartones, equivalentes a 5.340 cajetillas, y un avalúo aproximado de 15 millones de pesos.

Los detenidos fueron formalizados por el Ministerio Público por el delito de contrabando aduanero y quedaron con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional, con un plazo de investigación de 150 días.

Los detenidos corresponden a trabajadores mineros con domicilio en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Maule y Biobío.

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