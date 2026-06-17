Con amplio respaldo político extienden por un mes más el estado de excepción en la Macrozona Sur

Por 39 votos a favor y 2, el Senado respaldó la solicitud del Ejecutivo de prorrogar por un mes más el estado de excepción constitucional en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío. Previamente, la Cámara de Diputados lo aprobó por 118 votos a favor, 17 en contra y 11 abstenciones.

En ambas sesiones, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, dio a conocer antecedentes sobre los efectos que ha tenido la medida desde su aplicación. Según dijo, la implementación del estado de excepción constitucional ha sido fundamental para estabilizar la Macrozona Sur.

Asimismo, informó que los hechos de violencia rural disminuyeron un 79% en comparación con 2021, año que registró la mayor cantidad de eventos. En tanto, el despliegue operativo permitió detener a 1.468 personas vinculadas con diversos delitos.

Pese a esta reducción, el Ejecutivo advirtió que persiste el uso de armas de fuego. Así, entre el 1 de enero y el 24 de mayo de 2026, estos hechos aumentaron un 37% respecto del mismo periodo del año anterior.

Como ejemplo, mencionó los operativos policiales y militares efectuados los días 13 y 19 de mayo en la comunidad de Temucuicui, en cumplimiento de órdenes judiciales, durante los cuales se registraron disparos contra el personal policial, aunque sin lesionados.

También mencionó que en este operativo se incautaron armas de fuego, municiones y una camioneta con encargo por robo. A juicio del Ejecutivo, estos antecedentes justifican mantener un despliegue estatal coordinado y avanzar hacia una Jefatura de la Defensa Nacional unificada.

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