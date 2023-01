Comité de Ministros rechaza de forma unánime el controvertido proyecto minero-portuario Dominga

El Comité de Ministros decidió rechazar el proyecto minero-portuario Dominga, de Andes Iron S.P.A, el cual pretendía ejecutarse en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo.

En su primera sesión del año, la instancia fue presidida por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, e integrada por las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería, donde se resolvió la calificación ambiental.

El Comité abordó los 12 recursos de reclamación presentados por personas y organizaciones que se hicieron parte del proceso, quienes reclamaban que "la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo no habría considerado fundadamente sus observaciones en materias de medio marino, áreas protegidas, medio humano, recursos hídrico, valor turístico y emisiones atmosféricas".

En esa línea, afirmaron que "en base a los informes de los organismos técnicos con competencia ambiental y al análisis y recomendaciones del SEA, el Comité de Ministros, de manera unánime, resolvió acoger los doce recursos de reclamación y, en consecuencia, calificar desfavorablemente el Proyecto Dominga".

"Las reclamaciones presentadas en esta oportunidad se enfocaron principalmente en el estado afectación e insuficiencia del área de influencia por cada especie. Por eso, en la actual revisión se relevó en las conclusiones técnicas un análisis de Launa especie por especie, considerando su estado de conservación, que incluye al pingüino de Humboldt, chungungos, cetáceos, entre otros", se lee en el documento.

Y sumaron que "el órgano colegiado, tras estudiar los antecedentes técnicos y jurídicos, estimó que no se habían considerado debidamente las observaciones ciudadanas".

"Respecto al medio marino, no se entregó una adecuada determinación y justificación del área de influencia. Tampoco se realizó una adecuada línea de base. La consecuencia de ello es que el proyecto realiza una insuficiente predicción de impactos, lo que es necesario para establecer medidas de mitigación, compensación y reparación y planes de seguimiento idóneos", añadieron.

Y señalaron que "en particular, no se consideró adecuadamente el impacto sobre las áreas protegidas -Reserva Nacional Pingüino de Humboldt (Región Atacama y Coquimbo) y Reserva Marina Islas Choros y Damas (Región de Coquimbo)-, ni sobre las especies en peligro o vulnerables que las habitan".

"Respecto a recursos marinos asociados a la pesca, existe incerteza en el modelo utilizado para la predicción y evaluación de impactos y, en consecuencia, no se evaluó la real afectación a las áreas de manejo de recursos bentónicos, lo que pone en riesgo su productividad", mencionaron.

Agregaron que "respecto al agua, el proyecto minero no considera la condición más desfavorable en su modelación hidrogeológica. Así, su diseño del sistema de reinyección no asegura una no afectación del recurso, tanto en disponibilidad y calidad"

Finalmente, "respecto al aire, existe insuficiente línea de base para poder fundamentar la no significancia del aporte de material particulado, especialmente por no incluir las rutas de navegación".

