Comienza preparación de juicio oral por el crimen de tres carabineros en Cañete

Durante este viernes, en el Juzgado de Garantía de Cañete, se dio inicio a la audiencia de preparación de juicio oral por el triple homicidio de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, ocurrido en abril de 2024. En esta instancia clave, la Fiscalía presentará las pruebas y la acusación formal contra los cuatro imputados, para quienes solicita la máxima pena: cadena perpetua calificada.