Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
× Puranoticia tv EN VIVO
Comienza preparación de juicio oral por el crimen de tres carabineros en Cañete

Comienza preparación de juicio oral por el crimen de tres carabineros en Cañete

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El Ministerio Público presentó la acusación contra los cuatro presuntos responsables del crimen, ocurrido en abril de 2024, solicitando la pena más alta contemplada en la legislación chilena.

Comienza preparación de juicio oral por el crimen de tres carabineros en Cañete
Viernes 12 de septiembre de 2025 08:52
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Durante este viernes, en el Juzgado de Garantía de Cañete, se dio inicio a la audiencia de preparación de juicio oral por el triple homicidio de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, ocurrido en abril de 2024. En esta instancia clave, la Fiscalía presentará las pruebas y la acusación formal contra los cuatro imputados, para quienes solicita la máxima pena: cadena perpetua calificada.

Los hechos, que ocurrieron en la madrugada del 27 de abril de 2024, consternaron a la nación. Según la investigación, los tres uniformados fueron emboscados en el sector de Antiquina mientras se dirigían a verificar una medida cautelar. Los imputados, ocultos en la vegetación, los redujeron, les robaron su armamento y equipo, les dispararon a corta distancia, y luego incendiaron la patrulla en la que se trasladaban con los cuerpos en su interior.

La indagatoria estableció que los hermanos Tomás, Yeferson y Felipe Antihuen Santi, junto a Nicolás Rivas Paillao, planificaron el ataque. La captura de Tomás Antihuen, el último prófugo, se logró 235 días después del crimen, y en su poder se encontró una subametralladora que correspondía a una de las armas robadas a los funcionarios policiales.

En el escrito de acusación de más de 100 páginas, la Fiscalía imputa a los cuatro individuos por homicidio calificado de Carabineros en acto de servicio, robo con violencia, incendio y porte ilegal de armas. El ente persecutor apunta a la premeditación con la que actuaron, buscando la indefensión total de sus víctimas.

PURANOTICIA