Comienza preparación de juicio oral por el crimen de tres carabineros en Cañete

El Ministerio Público presentó la acusación contra los cuatro presuntos responsables del crimen, ocurrido en abril de 2024, solicitando la pena más alta contemplada en la legislación chilena.
Durante este viernes, en el Juzgado de Garantía de Cañete, se dio inicio a la audiencia de preparación de juicio oral por el triple homicidio de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, ocurrido en abril de 2024. En esta instancia clave, la Fiscalía presentará las pruebas y la acusación formal contra los cuatro imputados, para quienes solicita la máxima pena: cadena perpetua calificada.