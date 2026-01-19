Comienza juicio contra imputados por triple homicidio de carabineros en Cañete: Fiscalía pide presidio perpetuo

Este lunes se inició el juicio oral por el triple homicidio de los carabineros Sergio Arévalo, Misael Vidal y Carlos Cisterna, perpetrado en la madrugada del 27 de abril del 2024 en Cañete, región del Biobío.

El Ministerio Público atribuyó la autoría de estos delitos a Nicolás Rivas Paillao y a los hermanos Tomás, Felipe y Yeferson Antihuen Santi.

Debido la gravedad de los ilícitos, la Fiscalía solicitó que los cuatro imputados sean condenados a presidio perpetuo calificado, vale decir, 40 años de cumplimiento efectivo antes de cualquier beneficio carcelario.

Aunque las defensas de los imputados solicitaron que se suspendiera de momento la audiencia debido a la situación de incendios forestales -que amenaza con propagarse al Complejo Penitenciario Biobío, donde están los imputados- y al Estado de Catástrofe que rige en la zona, el tribunal se negó a esta petición.

Además, se pidió que se liberase a los imputados de las esposas superiores -no así de las de los pies- debido a que se encontraban resguardados por Gendarmería y en atención a que estaban bajo huelga de hambre, petición que fue acogida.

Antes de ello, también se solicitó que uno de los cuatro fiscales, Danilo Ramos, quien se había retirado para asistir a otra audiencia, estuviera presente, lo que finalmente fue desestimado. Se ordenó únicamente que se individualizara.

Durante la audiencia, el juez presidente dio cuenta de los argumentos con los que la Fiscalía busca probar que el crimen fue planeado con anticipación.

El primero de ellos fue que Nicolás Rivas proveyó de una escopeta a los hermanos el día anterior al ilícito, que cerraran el portón que habitualmente permanecía abierto en el sitio del suceso y que cortaran cercas de los alrededores para facilitar la huida.

También se entregaron antecedentes que, en caso de acreditarse elevarían las penas de Yeferson y Tomás Antihuen. Uno de ellos, dice relación con que la Fiscalía habría acreditado que el primero participó en otro hecho de violencia contra uniformados. Luego de, junto a otros sujetos no identificados, robar una camioneta intimidando a trabajadores en Contulmo con armas, huyó y ejecutó disparos hacia el vehículo que transportaba integrantes de la Armada y de Carabineros, lo que constituiría el delito de homicidio frustrado y además de robo con intimidación.

Respecto de Tomás Antihuen, se relató en 2020 participó en una manifestación no autorizada en Cañete y que arrojó artefactos incendiarios a vehículos de Carabineros. Uno de los daños se cifró en más de $60 millones.

En cuanto al crimen de los carabineros propiamente tal, a todos los imputados se les atribuyen la autoría de robo con violencia, homicidio calificado de carabinero en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones, incendio consumado, porte ilegal de armas de fuego, traslado de restos humanos, entre otros delitos.

Este martes, la jornada comenzará a las 10:00 horas con los alegatos de las defensas. Se prevé que el juicio se extienda por 51 días, aproximadamente.

