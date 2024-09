Colegio de Profesores denuncia que recintos educaciones de Valparaíso presentan "graves y peligrosas instalaciones"

El Colegio de Profesoras denunció nuevamente las “graves y peligrosas” instalaciones en escuelas, colegios y liceos de la región de Valparaíso.

Esta semana, dos alumnas del Liceo N°1 de Niñas María Franck de Mac Dougall sufrieron lesiones tras caer desde una gradería que cedió.

En ese contexto, desde el gremio docente recordaron que tanto a nivel comunal, regional como nacional, “hace años viene denunciando que los establecimientos educacionales del Puerto presentan graves y peligrosas instalaciones, las que ponen en riesgo la integridad y vida de las comunidades educativas”.

El presidente nacional del Colegio de Profesoras, Mario Aguilar, recorrió algunos recintos como la Escuela David Ben Gurión del cerro Las Cañas que “presenta problemas en el terreno y un amenazante desmoronamiento del patio” y la Escuela Ramón Barros Luco de calle Victoria, que desde el terremoto del 2010 funciona “temporalmente” en el Liceo 1.

El líder del gremio recalcó que “esto no puede volver a pasar, ya me comuniqué con la Subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia y me reuniré con el Ministro Nicolás Cataldo, apenas regrese al país, para que le den prioridad uno a la crítica situación que afecta a los colegios de la comuna de Valparaíso”.

Además, advirtió que “lo que está pasando acá en Valparaíso es muy similar a lo sucedido en Atacama, donde hubo una larga paralización e incluso con huelga de hambre por parte de algunos dirigentes de nuestro gremio. Valparaíso está muy cerca de llegar a algo muy parecido”.

Por su parte, la presidenta del Comunal Valparaíso, Alejandra Arévalo, manifestó que “nosotros estamos a punto de movilizarnos a nivel comunal para denunciar todo esto que está pasando y también otras irregularidades, necesitamos que las autoridades den respuestas claras y precisas de lo que va a venir en el presupuesto del 2025 y cuáles serán las mejoras reales para nuestros establecimientos educativos , no podemos seguir esperando”.

