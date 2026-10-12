Autoridades llaman a evacuar zona de catástrofe de Las Condes a contar de las 13 horas de este lunes

El delegado presidencial regional metropolitano, Germán Codina, llamó a los voluntarios que realizan faenas de despeje en Las Condes y a los residentes de las viviendas con pérdida total, a abandonar la zona de catástrofe ante el anuncio de nuevas e intensas precipitaciones.

En declaraciones a T13, Codina indicó que "sabemos que viene un sistema frontal de condiciones similares al que tuvimos la semana pasada, además que Sernageomin durante la mañana de hoy (lunes) elevó la alerta de la posibilidad de remoción en masa, que antes era moderada y ahora es de una alta probabilidad".

"Eso significa que no podemos descartar la posibilidad de que frente a las precipitaciones tengamos un evento de similares características al que ya hemos visto, por lo tanto tenemos que ser extremadamente precavidos", añadió.

Por lo mismo, llamo a "una evacuación de todas las viviendas que sufrieron pérdida total desde las 13:00 horas en adelante como una manera de resguardar que a la hora punta que meteorología establece que puede existir el mayor caudal de precipitaciones, que es desde las 15 horas en adelante, esas casas estén totalmente desocupadas".

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