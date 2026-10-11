Codelco confirma muerte de dos trabajadores tras alud de barro en El Teniente

Las labores de rescate desplegadas durante este domingo en la División El Teniente de Codelco concluyeron con la confirmación del fallecimiento de los dos trabajadores que permanecían desaparecidos tras un alud registrado en la mina a rajo abierto, ubicada en la comuna de Machalí, Región de O’Higgins.

La empresa estatal informó que ambos operarios fueron encontrados por los equipos de emergencia, aunque las maniobras realizadas en el sector no permitieron salvar sus vidas.

“Pese a los esfuerzos desplegados por los equipos de emergencia y a las maniobras realizadas en el lugar, se constató el fallecimiento de ambos trabajadores”, señaló Codelco mediante una declaración.

Con esta confirmación, el accidente dejó un saldo de dos trabajadores fallecidos y un tercero que logró ser rescatado y trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

La emergencia se produjo cerca de las 14:00 horas de este domingo, cuando un deslizamiento de material afectó a tres trabajadores que se encontraban desarrollando labores en un sector de la mina.

De acuerdo con los antecedentes iniciales entregados por Carabineros, los afectados realizaban trabajos de despeje de nieve al momento del accidente.

Tras conocerse la situación, se activaron los protocolos de emergencia y comenzaron las maniobras para ubicar a los trabajadores que habían quedado atrapados.

Uno de ellos pudo ser rescatado y derivado a un recinto asistencial, mientras los equipos especializados continuaron trabajando para encontrar a los otros dos ocupantes.

CODELCO ENTREGA ANTECEDENTES SOBRE LOS TRABAJADORES FALLECIDOS

En su declaración, la cuprífera estatal precisó que los dos operarios fallecidos pertenecían a la empresa subcontratista San Lorenzo, que presta servicios a la contratista Aura.

Según explicó la compañía, ambos se encontraban efectuando labores de inspección en sectores de la mina a rajo abierto.

Codelco agregó que las operaciones de esa área estaban detenidas debido a las condiciones meteorológicas que afectaban al sector.

Respecto de la comunicación de los fallecimientos, la estatal indicó que la información fue entregada oficialmente una vez que la empresa San Lorenzo notificó previamente a las familias de los trabajadores, de acuerdo con los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

La compañía también expresó sus condolencias a los familiares, compañeros de trabajo y equipos de las empresas involucradas en la emergencia.

Asimismo, manifestó que se mantendrá atenta a las medidas que adopten las empresas contratistas para brindar apoyo a los cercanos de las víctimas.

FISCALÍA Y PDI INVESTIGAN CIRCUNSTANCIAS DEL ACCIDENTE

Tras el deslizamiento, el Ministerio Público instruyó la concurrencia de equipos policiales especializados para desarrollar las primeras diligencias investigativas.

Hasta la División El Teniente llegaron efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros y de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los equipos trabajan en el levantamiento de antecedentes que permitan establecer cómo ocurrió el alud y determinar las circunstancias en que los trabajadores desarrollaban sus funciones al momento de la emergencia.

Codelco confirmó que personal policial y representantes de la Fiscalía permanecían en el lugar para realizar los procedimientos correspondientes.

La estatal aseguró que continuará colaborando con las diligencias destinadas a esclarecer el accidente y sus consecuencias.

Por ahora, no se han informado conclusiones oficiales sobre las causas del deslizamiento ni sobre eventuales responsabilidades.

La investigación deberá establecer las condiciones en que se produjo la emergencia que terminó con la vida de dos trabajadores de la empresa subcontratista San Lorenzo.

PURANOTICIA