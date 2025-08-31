Codelco activa protocolos en El Teniente tras sismo de baja magnitud

La División El Teniente de Codelco activó este domingo sus protocolos de seguridad luego de un movimiento sísmico registrado al mediodía en la zona. La empresa estatal aclaró que no hubo trabajadores afectados y que la evacuación preventiva se realizó de manera inmediata.

“Tras un sismo de magnitud 2,3 grados registrado a las 12:41 de este domingo, activó los protocolos preventivos de detención de las actividades y evacuación de todos(as) los(as) trabajadores(as)”, indicó la compañía a través de un comunicado.

El evento sísmico se produjo “al oeste del yacimiento bajo la cota 1.518, en una zona que actualmente no está operativa”, detalló Codelco. Pese a ello, se dispuso la evacuación hacia los barrios cívicos como medida precautoria, además de informar oportunamente al Sernageomin.

La cuprífera recalcó que “no se han reportado trabajadores lesionados por este incidente y se encuentra evaluando las condiciones antes de definir próximas acciones al interior de la mina”.

PURANOTICIA