Cinco personas fallecieron en una colisión frontal entre un vehículo y un camión en Taltal

Cinco personas murieron este viernes en un accidente de tránsito que se produjo la tarde de este viernes en la comuna de Taltal, región de Antofagasta.

Una colisión frontal entre un vehículo particular y un camión se registró a la altura del kilómetro 26 de la ruta B710.

Una sexta persona resultó lesionada, quien recibió atención médica en el mismo lugar de la tragedia.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Taltal, Héctor Trujillo, informó que "al llegar nuestras unidades al lugar se encontraron con un accidente que comprometía a un vehículo menor con un vehículo mayor, en el cual, lamentablemente, resultaron cinco fallecidos".

La investigación del fatal siniestro vial quedó a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat) de Carabineros.

(Imagen: @RadioAftaOnline)

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