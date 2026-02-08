Cinco internos toman como rehenes a gendarmes en cárcel de Vallenar

Momentos de alta tensión se vivieron en el Centro de Detención Preventiva de Vallenar, luego de que cinco internos tomaran como rehenes a dos funcionarios de Gendarmería, durante un procedimiento sanitario realizado la tarde del pasado sábado al interior del recinto penitenciario.

Según los antecedentes preliminares, los hechos ocurrieron cuando los gendarmes ingresaron al módulo 2 para efectuar una fumigación de plagas. Mientras los reclusos eran conducidos hacia el patio, uno de ellos comenzó a insultar a un funcionario y se negó a abandonar el lugar, lo que dio inicio a un forcejeo.

La situación se agravó cuando otros cuatro internos intervinieron, bloqueando la puerta de acceso al módulo y dejando a ambos funcionarios sin posibilidad de salida. Ante la alerta, personal de Gendarmería desplegó un operativo de emergencia para retomar el control del recinto.

El incidente fue controlado mediante el uso de una lacrimógena, lo que permitió dispersar a los involucrados y liberar a los funcionarios. Ambos gendarmes resultaron lesionados y fueron trasladados hasta el Hospital Provincial del Huasco, donde se realizó la constatación de lesiones.

Posteriormente se efectuó un allanamiento preventivo en el módulo, logrando la incautación de diez teléfonos celulares, cuatro cargadores, siete cables USB y ocho elementos cortopunzantes. Los cinco internos involucrados fueron derivados a celdas de aislamiento provisorio, mientras que Gendarmería presentó una denuncia ante el Ministerio Público, que quedó a cargo de la investigación.

PURANOTICIA