Cinco gatos y un ratón (o todos contra Meyer): Gritos, fuego amigo y críticas a gestión Sharp marcan debate entre candidatos de Valparaíso

Seguridad, sitio patrimonial, abandono de la ciudad, incendios, planes urbanos y viviendas. Esos fueron los principales temas que se abordaron en la "jaula de gatos y un ratón", o debate, de los candidatos por la Alcaldía de Valparaíso, realizado por Mega, en el programa «Indecisos», la noche de este martes 20 de agosto, de cara a las elecciones municipales que serán en poco más de dos meses en todo el país.

En el programa de televisión, conducido por Juan Manuel Astorga, participaron Alexis Oliveros, independiente Partido Social Cristiano; Camila Nieto, Frente Amplio; Juan Marcelo Valenzuela, Partido de la Gente; Rodrigo Díaz, independiente; Rafael González, Republicanos; y Carla Meyer, independiente (Movimiento Transformar).

Durante una hora, los seis aspirantes a la alcaldía que asistieron -Marcela Figueroa, de Amarillos, no fue- se enfocaron en criticar a Meyer y no dejarla hablar mucho, a través de los cuestionamientos a la alcaldía de Jorge Sharp, quien no va a la reelección y que la dejó como su carta a sucederlo. Prácticamente el grupo de candidatos se dividió en dos lotes: la candidata “delfín” del alcalde Jorge Sharp, Carla Meyer, quien ocupó gran parte de sus intervenciones para defenderse de los ataques o cuestionamientos a la actual gestión municipal, y los otros cinco candidatos -incluida Camila Nieto, del Frente Amplio y de la izquierda al igual que Meyer- quienes se trataron de "guante blanco" entre ellos. Encabezados principalmente por Valenzuela, del PDG, más que por González, de Chile Vamos, los cinco aprovecharon la instancia para realizar duras críticas al abandono de la ciudad y al rol del “Municipio Ciudadano” en aquello e incluso cuando llegó el turno de las "interpelaciones", una especie de "cara a cara", los participantes aprovecharon para utilizar este espacio para atacar al "sharpismo" en vez de cuestionarse entre ellos.

Rodrigo Díaz abrió los fuegos en el primer tema que se trató, relacionado al concepto del deterioro de Valparaíso, recordó los recursos de protección que ha presentado y criticó el “problema cultural” de la ciudad, aprovechando de lanzar inmediatamente la crítica -velada- al actual alcalde, Jorge Sharp: “Un administrador limpia, barre fiscaliza, lo que no puede hacer es llevarse adelante la comuna y sacrificarla por un proyecto particular”.

Nieto entró al debate y dijo que “hay que potenciar la corporación de administración del sitio del patrimonio” y luego Meyer planteó que “tenemos que seguir gestionando inversión” y recordó el Acuerdo por Valparaíso, iniciativa que “dialoga el crecimiento portuario con el sitio patrimonial”.

VALENZUELA ENCENDIÓ LA MECHA

Hasta ahí iba todo tranquilo y con poca gracia... hasta que entró al debate el representante del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, quien encendió la chispa de una mecha que se fue consumiendo poco a poco, y hasta el final, donde el combustible era simplemente atacar a la actual administración. El candidato emplazó a los otros invitados a “hablar con la verdad” y se enfrascó en un tenso debate con la “delfín” del actual jefe comunal porteño, al criticar que “todo el mundo que se vaya a Valparaíso se va a dar cuenta que está en un estado abandonado y de indiferencia. Esta administración municipal, que estuvo dos periodos, tuvo la oportunidad de desarrollar el plan director que es un plan espectacular que pudo desarrollar Paulina Kaplán que es una experta consejera de la Unesco y que esta administración la dejó partir. Hoy día Valparaíso tiene en completo abandono no sólo la zona patrimonial y el casco histórico, quiero que lo sepa toda la familia porteña, sino que tiene en completo abandono los ascensores”.

Meyer lo intentó interrumpir, pero no lo logró en su primer intento. Cuando logró tomar la palabra, dijo: “'Abandono' es una palabra bastante seria, la ciudad no está abandonada. Podemos convenir en que hay un deterioro, pero el abandono significa no tener una corporación patrimonia. Abandono significa no tener una inversión de un programa centralizado del Estado como es el programa Vive Barrio. Abandono sería no tener viviendas que están siendo…”, dijo Meyer, siendo interrumpida por Valenzuela, quien no la dejó terminar. “Carla, hoy día somos coleccionistas de reportajes de todos los medios nacionales", dijo. "Juan Manuel, te invito que vayas a YouTube y pongas Valparaíso, somos un coleccionista de reportajes del deterioro de Valparaíso”, le retrucó, causando el vocerío de prácticamente todos los debatientes: “Pero, ¿cuál es la propuesta?” se escuchó vociferar a Camila Nieto, aunque finalmente fue Rafael González, de Republicanos, quien se quedó con la palabra.

“Sinceramente, Valparaíso es una joya y que lleva décadas abandonado. Decir que no está abandonado es simplemente vivir en una burbuja y no conocer la realidad que enfrenta Valparaíso. Cualquier persona, sea porteño o un residente de otro lado, va a darse cuenta de que si camina desde la Aduana hasta el sector de El Almendral están vandalizados sus principales monumentos, los edificios principales están rayados, los edificios principales en el casco histórico de Valparaíso están abandonados. Esa es una manifestación de abandono y eso también se manifiesta en la actividad económica que desarrolla la ciudad”, dijo el expresidente de Santiago Wanderers, idea con la que continuó Alexis Oliveros, quien dio paso también a la responsabilidad del Estado, dándole casi un pase a Meyer, quien aprovechó esa idea para intentar sacar a la administración de Sharp de la responsabilidad del concepto de abandono.

FUEGO AMIGO ENTRE LA IZQUIERDA: NIETO CONTRA MEYER

“Esta administración fue la que coordinó la instalación de la Corporación del Sitio Patrimonio. El Estado ha abandonado a Valparaíso, es el Estado el que declara también, junto con la Unesco, la declaración de Sitio Patrimonial”, respondió Meyer, pero de forma inesperada es Camila Nieto quien la termina intentando rematar: “Bueno, hay abandono o no hay abandono? Yo creo que más allá del diagnóstico, lo que las personas de Valparaíso quieren escuchar son propuestas, parece ser que Carla hace una rendición de cuentas, efectivamente existe una Corporación pero todavía no vemos esos frutos. Por otro lado, el diagnóstico de los reportajes está absolutamente claro. ¿Qué proponemos acá? Hay que aumentar la capacidad de operación del municipio. También tenemos que hablar que hay un tema no sólo de falta de inversión en infraestructura pública sino que también de la basura, estamos hablando de un problema histórico”.

Luego de unas preguntas rápidas sobre cuántos ascensores hay en Valparaíso y cuánto cuesta el pasaje de Trolebus -en el que no todos acertaron siempre-, el debate continuó centrándose en los dineros que la Unesco entregó a la ciudad para la ciudad patrimonio, en la lenta recuperación del Palacio Subercaseaux, el Mercado Puerto, entre otras zonas de la ciudad, de los problemas de seguridad y los problemas de coordinación de las policías con el municipio, de la falta de resultados concretos del municipio respecto al problema de la delincuencia en la comuna, la presencia de Fuerzas Armadas en las calles y las cámaras de seguridad, entre otros.

Este tema también sirvió para sacar a la palestra al alcalde en ejercicio, y alló Díaz cuestionó la dirección de Seguridad Ciudadana. “Requerimos profesionalizar el área de Seguridad Ciudadana, con el respecto que me merece hay un psicólogo a cargo”, dijo, a lo que Meyer respondió: “A lo que yo me comprometo es a que en el tercer periodo de la alcaldía vamos a duplicar la inversión en seguridad, inversión propia municipal, tal como ha sido hasta ahora”. Nieto dijo de inmediato: “El punto es ¿en qué invierten? Ésa es una tercera patita, no es la única”.

CRÍTICA A SHARP EN SEGURIDAD Y DESMARQUE DE NIETO

“El problema de lo que dice Carla, que es la continuadora de la administración del alcalde Sharp, que es el mismo alcalde que andaba bailando en la calle ‘el que no salta es paco’ es que hay un problema del interlocutor. Si un infiel te viene a pedir fidelidad, yo simplemente no le creo. Es el mismo séquito, es la persona que está alrededor. Hay una cosa concreta que hay que hablarle directo a la familia porteña, hay una izquierda a la que le complica hablar de seguridad”, le replicó Valenzuela, del PDG. “A mí no me complica hablar de seguridad”, le respondió rápidamente Camila Nieto, del FA.

El programa “Indecisos” presentó una sección de “interpelación”, en la que dos candidatos debían salir adelante y discutir entre ellos las diferencias de sus ideas, pero -y como lo remarcó Astorga- no ocurrió, pues la mayoría simplemente se dedicó a preguntarle al otro qué tan malo era el municipio actual. “Si las interpelaciones de los ministros en el Congreso fueran iguales, saldrían todos felices. La idea es que marques una diferencia con él, que le busques la diferencia que tiene con tu candidatura”, dijo el conductor a Valenzuela, quien “interpelaba a Díaz sobre que “han pasado cinco Secpla y hoy no tenemos ningún proyecto en Valparaíso. Quiero saber tu opinión de la indiferencia y abandono de esta administración municipal con respecto a Valparaíso…”.

Cuántos cuarteles de Carabineros hay y quién compuso “La joya del Pacífico” tuvieron que responder los candidatos, con pocos aciertos, nuevamente, en un segundo desafío con respuestas rápidas en pizarras a plumón. El desafío para Valparaíso con los incendios y la planificación comunal fue otro de los temas que se abordaron, y allí Valenzuela criticó la falta de un Plan Regulador Comunal (PRC) acusando que el municipio actual no quiso continuar lo que se venía trabajando y perdieron años de trabajo por querer hacerlo de nuevo, a lo que la actual concejala y candidata Camila Nieto retrucó diciendo que “yo fiscalicé ese proceso y me di cuenta que se realizaron procesos de los estudios que son tan fundamentales para revisar los riesgos de incendio y alud, con una normativa desajustada y eso retrotrajo todo el proyecto, no es porque demonicemos al sector privado desde la izquierda”.

Meyer, nuevamente, se justificó: “En Valparaíso se han construido viviendas sociales, en Placilla de Peñuelas, se van a construir viviendas sociales en la parte alta de Rodelillo, y hay incluso proyectos de densificación y construcción de viviendas sociales en el plan de la ciudad. Acá la apuesta por el tema de la vivienda es repoblar el plan. Acá en Valparaíso hay casas sin personas y personas sin casa”, a lo que Nieto, nuevamente le lanzó un dardo amigo: “Carla habla como si estuviera todo bien”.

González, por su parte, dijo que “el plan de Valparaíso está desocupado y eso es producto de un círculo vicioso, lamentablemente en el plan de Valparaíso hay inseguridad, mugre en las calles, abandono y éxodo de los principales emprendimientos y comerciantes”, y que hay que hacer una intervención en el sentido inverso: “Hay que hacer un plan integral a favor de la ciudad”.

El programa terminó con un mensaje corto de cada candidato, pero más allá de lo que se dijo y lo que no, lo que quedó claro es que pese a que Carla Meyer intentó dar respuestas y decir qué propuestas tiene, costó instalar su discurso en una instancia que de debate de ideas tuvo poco y más se transformó en una jaula con cinco gatos y un ratón.

