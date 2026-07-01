Cinco adultos quedaron en prisión preventiva y un menor con arresto domiciliario total por receptación de vehículos en Antofagasta

La Fiscalía de Antofagasta formalizó por el delito de receptación de vehículo motorizado a cinco adultos y un menor de edad, detenidos en dos procedimientos distintos ejecutados por funcionarios de Carabineros en sectores aislados de la provincia.

En el primero de ellos, personal especializado que realizaba patrullajes en piques mineros comúnmente utilizados para la “hibernación” de vehículos, detectó la presencia de una camioneta con encargo vigente por robo, por lo que de inmediato montaron un dispositivo de vigilancia que, horas más tarde, permitió la detención de tres imputados adultos y un menor de edad cuando éstos llegaron al lugar e intentaron encender el automóvil.

Por petición del Ministerio Público, los tres adultos quedaron en prisión preventiva, mientras que al menor se le impuso la medida cautelar de arresto domiciliario total, con un plazo de investigación común de 70 días.

En un segundo procedimiento, Carabineros detuvo a dos imputados adultos de nacionalidad boliviana, quienes se movilizaban por rutas secundarias a bordo de camionetas que mantenían encargo vigente por robo en la comuna de Antofagasta.

Al igual que en el caso anterior, los detenidos fueron formalizados por el delito de receptación de vehículo motorizado y quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva, con un plazo de investigación de 70 días.

(Imagen: Fiscalía)

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