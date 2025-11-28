Ciclista murió tras ser atacado por una jauría de perros en la Cuesta Cardones de Copiapó

La Fiscalía de Atacama instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Copiapó para indagar el fallecimiento de un ciclista de 32 años, quien fue atacado por una jauría de perros en la Cuesta Cardones, región de Atacama.

El macabro descubrimiento fue reportado por un conductor que transitaba por el sector y que dio aviso a las autoridades.

El fiscal Sebastián Coya González detalló que “una vez que tomamos conocimientos del fallecimiento ocasionado por el ataque de perros ocurrido en la ruta C-400, nos constituimos para realizar las primeras diligencias y se pudo constatar la veracidad de los hechos denunciados. Contando con la declaración de testigos referidas al momento del hallazgo de la persona fallecida”.

El persecutor mencionó que el fallecido, un hombre adulto, se mantiene NN a la espera de las diligencias que lleven a su identificación, mientras que el Servicio Médico Legal procedió con el levantamiento del cuerpo para ser sometido a la autopsia de rigor.

Desde la PDI Copiapó indicaron que una vez que funcionarios de la Brigada de Investigaciones Criminal (BICRIM) fueron al lugar, concurriendo luego la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalista regional para desarrollar diligencias.

Tras esta labor, se determinó que el cuerpo presentaba múltiples lesiones atribuibles a mordeduras de perros que frecuentan este sector de acuerdo con las versiones levantadas por detectives.

