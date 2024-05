¿Chile Vamos se queda sin candidatos en Viña? Iván Poduje cansado de pugna de partidos y Carlos Williams dice no estar en campaña

Decepción, molestia, hastío. Eso es lo que sienten los dos precandidatos de la centro derecha para Viña del Mar, Iván Poduje y Carlos Williams, luego de las confusas señales que las cúpulas de la UDI y RN han dado sobre quién es, finalmente, el representante del sector para competir la Alcaldía a Macarena Ripamonti.

A tanto ha llegado la molestia, que en uno de los casos, incluso ya se estaría descartando la idea de competir bajo el paraguas del conglomerado. De acuerdo a fuentes cercanas, el arquitecto Iván Poduje se molestó tanto por las confusas señales de Chile Vamos, la candidatura de Carlos Williams que va pero no va, y principalmente la eterna discusión sobre los cupos políticos según cada comuna, que tendrían a Viña del Mar en espera, que ya no quiere ir como independiente en cupo del sector, decisión que comunicó a algunos representantes de la colectividad a nivel central.

Puranoticia.cl conversó con Poduje, quien confesó la decepción que siente de Chile Vamos y de la discusión por cupos que se lleva hoy, pues no es lo que él esperaba. Hay que considerar que cuando se le ofreció la posibilidad de ir como candidato por Viña del Mar, se le propuso ser el nombre de todo Chile Vamos, pero luego y a poco andar, se fue encontrando con la verdad: RN tiene su candidato, Carlos Williams, pero que tampoco está 100% ratificado por el nivel central aunque la directiva regional sigue presionando por mantenerlo en pie y; por otro lado, en la UDI, si bien lo tenían considerado a él en un comienzo, luego salió hasta el nombre de la secretaria general del partido, María José Hoffmann, como una carta del gremialismo para competir en Viña, aunque ésta finalmente decantó por la Gobernación Regional, lo que desordenó aún más el mapa en la centro derecha.

“Siento que los partidos no están preocupados de la ciudad ni de la reconstrucción ni del tema de los campamentos, del turismo. Lo que yo he escuchado hasta ahora son puras conversaciones de cupo y me parece lamentable, porque no es lo que me dijeron, y no tiene nada que ver con las prioridades de los vecinos de Viña del Mar. En ese contexto, no hay ninguna posibilidad de seguir si el foco no van a ser los vecinos de Viña y la reconstrucción, que es lo más prioritario hoy”, dijo Poduje.

Entre las cosas que a él le gustaría que hubiesen ocurrido estaba que “discutiéramos con los candidatos que estén sobre la ciudad. Yo tengo un plan para la ciudad, estoy trabajando en un plan de gobierno local, que me imagino que es lo que hay que hacer, con las inversiones que se deben hacer, con las ideas para la reconstrucción, y me gustaría debatir de eso, pero no encuentro a nadie que quiera hablar de eso. Si es que eso no ocurre, obviamente no tengo nada que hacer en esto, me tengo que salir porque no estoy acá para discutir cupos, no me interesa y no tiene ninguna relevancia y no es, creo yo, lo que están esperando los vecinos de Viña del Mar. Si los partidos siguen en esta postura de ver cupos, no tengo nada que hacer con ellos”.

El también panelista de «Sin Filtros» reconoció: “Estoy muy decepcionado de cómo se ha dado esta dinámica. No quiero imponer nada, pero a mí me gustaría tener un debate de ideas, por ejemplo, sobre el turismo, sobre el estado del borde costero, sobre el comercio ambulante, y nada de eso se ha discutido. Hay una discusión absolutamente ajena a la ciudad”.

La salida de Poduje generaría un problema para Chile Vamos, y especialmente para la UDI y un sector de RN, que intentaban posicionar a Poduje como la única carta del sector, pero no sería sólo el único, pues por tanta discusión sobre los cupos y sobre a quién quieren poner frente a Ripamonti en octubre, podrían quedarse sin pan ni pedazo: Carlos Williams, concejal y nombre elegido por la directiva regional de Renovación Nacional como precandidato a la alcaldía de Viña del Mar, también está perdiendo la paciencia con la poca claridad sobre los apoyos que tendría del partido al cual representa en el Concejo Municipal.

“Hasta hoy yo no he sido informado que, como independiente, contaría con el apoyo de RN. Sólo supe que, en una reunión de carácter regional, se eligió mi nombre para representar al sector, pero que debía ser ratificado por la directiva nacional. Si esto no ha ocurrido es porque seguramente no soy del gusto de la directiva central”, dijo el hombre de radio y primera mayoría comunal en la última elección de ediles.

“Yo espero que esa definición sea pronto, porque la paciencia tiene un límite”, añadió la voz del móvil de Radio Festival, asegurando que hoy sigue trabajando como concejal, algo que lleva haciendo hace siete años y medio. “No estoy en campaña para una eventual candidatura a la Alcaldía”, dijo, tajante.

No hay dudas de que algo mal están haciendo las cabezas de Chile Vamos para estar a punto de perder a dos precandidatos que han mostrado interés por representar al sector en la batalla electoral en Viña del Mar. No será una contienda fácil, y si la derecha quiere recuperar la Municipalidad de la Ciudad Jardín tiene que pensar muy bien a quién poner a competir contra Ripamonti, pero las incertezas, dilaciones y discusiones ajenas a lo que realmente necesita la ciudad dan a entender a sus precandidatos que realmente no tienen el apoyo que les habían prometido algunos -en el caso de Williams, la directiva regional de RN; y en el caso de Poduje, la directiva nacional de Chile Vamos- y que al final todo se terminará decidiendo por un asunto de cupos, nada más lejano a lo que debiese ser una discusión por recuperar una alcaldía.

Algo deberá hacer Chile Vamos si no quiere “perder el partido” antes de entrar a la cancha. La molestia llega a tanto en el caso del arquitecto, que entre las alternativas que analiza estaría comenzar a juntar las firmas que necesita para inscribir su candidatura como independiente, algo que le fue propuesto por parte de su equipo y simpatizantes, pero que aún está analizando.

Esto, pues de acuerdo al Servel, las candidaturas independientes deberán ser patrocinadas por un número no inferior al 0,5% de los electores que hayan sufragado en la elección popular más reciente en la comuna o agrupación de comunas respectiva, lo que en Viña del Mar podría alcanzar las 1.195 firmas, si se considera el número de votantes en la comuna del último plebiscito del año pasado.

Si logra reunir las firmas, algo que ya hizo el candidato independiente por Quilpué, Christian Cárdenas, a través de la plataforma de Servel, Chile Vamos se quedará sin Poduje y quizás sin Williams si se termina por aburrir de esperar que lo valoren.

