Iván Poduje y sus aspiraciones por la Alcaldía de Viña: "Estoy convencido que el deterioro se puede revertir con profesionalismo y rigor"

Fue a principios del mes de abril cuando se conoció que el arquitecto Iván Poduje Capdeville tenía la intención de presentarse como candidato a la Alcaldía de Viña del Mar en la Elección Municipal de fines de octubre. Hoy, a fin de mes, el urbanista afirma que su camino se ha pavimentado un poco más, aunque aún sin confirmar oficialmente que sea candidato para competir por el puesto con la alcaldesa Macarena Ripamonti.

Quien fuera colaborador del ex presidente Sebastián Piñera, incluso liderando al equipo que ideó el plan de reconstrucción ofrecido para la Ciudad Jardín tras el megaincendio del 2 y 3 de febrero –que también afectó a Quilpué y Villa Alemana–, cuenta que fue en ese momento cuando comenzó a pensar seriamente en la idea de que podría ser él quien liderara a la comuna tras los tres años al mando del Frente Amplio.

En primer lugar, el también urbanista y columnista en diversos medios de comunicación aseguró en entrevista con el diario Las Últimas Noticias que "estoy evaluando muy seriamente ser Alcalde de Viña del Mar". Esto, "porque le tengo un enorme afecto a la ciudad y la veo muy mal; deteriorada, abandonada, sin plan ni proyecto", explicó

Si bien, vive y trabaja en Santiago, el arquitecto recuerda su época universitaria en la década de los '90 en el sector de Recreo, donde se ubica la sede de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso PUCV), diciendo que en ese entonces la ciudad "estaba mucho mejor". A ello añade que "las personas se sentían orgullosas de ser viñamarinas y eso se ha perdido. Debemos recuperarlo. No es posible que una ciudad tan importante y con tantos atributos decaiga en vez de florecer".

Respecto al trabajo político que ha hecho para avanzar en su aspiración alcaldicia, Poduje explica que "seguiré de independiente, pero intentaré sumar a todas las fuerzas que quieren un cambio, que son la mayoría, tanto de los partidos, como de independientes y vecinos. Llevo años trabajando en Viña, haciendo propuestas para el centro, Reñaca Alto o (el campamento) Manuel Bustos. Estoy convencido que el deterioro se puede revertir con profesionalismo y rigor, y en eso estoy trabajando".

Después de terminar su formación académica, el profesional montó su primera oficina en pleno centro de la Ciudad jardín, entre la calle Arlegui y el estero Marga Marga. Tras ello creó una fundación para hacer propuestas y hace sólo 10 años cumplió uno de sus más grandes sueños: comprar una casa en el cerro Castillo, cerca del palacio presidencial, de la que dice que ha ido arreglando con los años.

Es justamente esta cercanía con la ciudad la que lo hace afirmar que "conozco toda la ciudad, desde Recreo hasta Reñaca, y desde el plan hasta Forestal". Y agrega que "de hecho, creo que conozco Viña más que las autoridades actuales y creo que esto se podrá ver cuando tengamos debates, si finalmente me presento".

Poduje también se refirió a la alcaldesa Ripamonti, de quien dijo que "no tiene plan ni proyecto de ciudad, es buena para paralizar inversiones, pero no para potenciar los atractivos de Viña". Pese a estas críticas, aseguró que lo más grave de todo fue su desempeño en el megaincendio: "Fue negligente al no implementar los planes de emergencia e incompetente al no moverse rápido para ayudar a los damnificados. Necesitamos darles certeza de plazos a los damnificados. No es aceptable que vecinos de El Olivar no sepan cuándo tendrán sus viviendas reconstruidas", comentó.

Bajo este contexto, dio a conocer una propuesta a modo de reconstrucción: "Tenemos que aprovechar todos los sectores con mala urbanización: en Manuel Bustos, Villa Independencia o Reñaca Alto. Mejorar los accesos, construir los colegios que faltan y habilitar un sistema de calles corta fuego con estanques", expuso.

De igual forma, dio a conocer cinco ejes de su eventual administración municipal: primero, acelerar la reconstrucción, de la que dijo que "he trabajado en un plan que pretendo acelerar apenas asuma, sumando a los equipos internos del Municipio". Luego, afirma que se debe atraer inversión y potenciar el turismo. En tercer lugar plantea que se debe tener un plan regulador vigente, "con reglas claras e incentivos para mejorar el atractivo del centro, cortando la cadena de distribución del comercio informal". Luego anunció reemplazo de todos los pavimentos del borde costero, con proyectos como un puente peatonal del estero o la restauración del parque Colombia y el Sausalito. Finalmente habló de inversión social en los cerros, explicando que "vamos a invertir en educación para que nuestros liceos sean los mejores de Chile. Hemos identificado canchas de tierra y sitios eriazos fiscales abandonados, donde construiremos viviendas, jardines infantiles y nuevos recintos deportivos".

En materia de seguridad reflexionó diciendo a LUN que "los homicidios en pleno centro hablan del nivel de inseguridad que tenemos. El descontrol de los ambulantes o de las tomas de terreno también. En mis recorridos he podido ver amplios sectores sin patrullaje ni presencia del Estado, y en las noches escucho los fuegos artificiales y los balazos en los cerros. Es evidente que Carabineros no da abasto, así que debemos pensar en un sistema complementario de patrullaje, complementado con más cámaras, luminarias inteligentes y recuperación de zonas tomadas por bandas".

Por último, se refirió a la realización del Festival de Viña, diciendo que "es fundamental para la ciudad, así que será una prioridad en mi gestión. Los artistas deben ser los mejores que podamos contratar y, como no soy experto en música, nos asesoraremos bien para que sea así. Hemos trabajado una idea que me encanta: regalar palcos y plateas a los mejores alumnos de los liceos y a sus padres. Un premio al mérito y al esfuerzo, y no al acarreo o el proselitismo como ha sido hasta la fecha".

PURANOTICIA