Renovación Nacional se cuadra tras Carlos Williams para enfrentar a Ripamonti en la alcaldía de Viña del Mar

En la ciudad de Quillota a eso de las 10:30 horas de este sábado comenzaban a llegar los primeros consejeros de Renovación Nacional hasta la Casa Degli Italiani, ubicada en calle blanco, en aquel lugar se deberían elegir cuáles eran las cartas que la directiva regional iba a priorizar para los cargos de Gobernador Regional y en las principales alcaldías de la región.

Tras conocerse que Luis Pardo logró arrebatarle a Percy Marín justamente la denominada "priorización" en una contienda interna que tenía un resultado incierto hasta las últimas horas de la noche del viernes se distendió el ambiente en Quillota y se continuó con las alcaldías.

VIÑA DEL MAR: LA OPCIÓN REAL DE RN

Si bien hay muchas comunas en donde Renovación Nacional priorizó candidatos, lo cierto que son pocas las ciudades en donde realmente el partido tiene una oportunidad. Muchos de los nombramientos son testimoniales como por ejemplo el de Leonardo Contreras en Valparaíso o el de Carolina Corti en Quilpué, en ambos casos se sabe que las posibilidades de lograr un triunfo en una eventual contienda municipal es prácticamente nula.

No obstante en una de las comunas denominadas grandes de la región en donde sí existe una real oportunidad de quedarse con la alcaldía es Viña del Mar, es por eso que era vital saber que harían los consejeros regionales y a quién priorizarían como su carta para enfrentar a Ripamonti.

Hasta el cierre de esta nota no se conocían aún los detalles finales, pero lo concreto que por un lado los cercanos al Senador Chahuán intentaron por todos los medios que no existiera una nominación explícita, sino más bien la idea era proponer tres nombres a la directiva nacional.

Sin embargo uno de esos nombres, el del ex sacerdote Marcelo Catril no estaba claro si efectivamente estaría dispuesto a ser candidato por RN, el segundo, el del ex intendente Raúl Celis tampoco estaba inscrito formalmente para ser candidato y la única carta real era la de Carlos Williams.

De hecho el propio diputado Andrés Celis en entrevista publicada por Puranoticia.cl decía que "El único que le puede ganar a Ripamonti es Carlos Williams. Le pido realismo político a mi sector, incluido Republicanos".

RN SE CUADRA CON WILLIAMS

Luego de varios intentos de no votar la nominación en Viña del Mar finalmente el hombre de radio y el concejal en ejercicio más votado en la ciudad jardín logó imponerse con un contundente 19 a 10 sobre el nombre de Raúl Celis.

Carlos Williams en comunicación con Puranoticia.cl dijo tras conocer estos resultados que "estoy muy agradecido de los consejeros regionales de Renovación Nacional que me brindaron un voto de confianza al pensar en mí como el candidato del sector".

Williams calificó esta nominación como "el primer escalón" y dijo que "hay que seguir y continuar por esta senda que se ha trazado para poder lograr llegar a representar a la centro derecha y especialmente a las viñamarinas y viñamarinos en general en una próxima elección".

OTRAS COMUNAS TAMBIÉN CON NOMINACIONES

También hubo nominaciones en otras comunas, por ejemplo en San Felipe donde se priorizó a Christian Beals, en el caso de Putaendo a Marcelo Ortiz. En Villa Alemana sorprendió la elección de Nelson Estay por sobre Marcelo Valderrama.

Leopoldo González fue priorizado en Juan Fernández, como también el nombre del actual alcalde de Santo Domingo Dino Lotito. En el caso de Limache el nombre elegido por el del Dideco en ejercicio Luciano Valenzuela, denominado como el delfín de Daniel Morales quien no puede ir a la re-elección.

