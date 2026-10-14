Incautan más de $1.000 millones en productos falsificados y detienen a dos personas en Chañaral

Carabineros de la 1ª Comisaría Chañaral lograron la detención de dos hombres, de 50 y 64 años, por su presunta participación en un delito contra la Ley de Propiedad Industrial.

En el marco de los servicios preventivos “Ruta Segura”, personal policial fiscalizó en la ruta 5 Norte a dos camiones que transportaban una importante cantidad de mercancías con distintivos de marcas comerciales presuntamente falsificadas.

Entre las especies incautadas se encuentran más de 5.700 zapatillas, 8.800 camisetas deportivas, además de chaquetas, conjuntos deportivos, poleras, buzos, jockeys, bolsos, carteras, accesorios y otros productos de diversas marcas comerciales. El avalúo total de las especies incautadas supera los $1.000 millones.

El prefecto de Carabineros, coronel Robinson Villarroel, destacó la importancia de este procedimiento, que se logró producto de los controles vehiculares y fiscalizaciones permanentes que desarrolla el personal policial en las principales rutas de la zona.

(Imagen: Carabineros)

PURANOTICIA