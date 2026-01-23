Cerca de 2.100 viviendas han sufrido algún grado de afectación por incendios forestales en Ñuble, Biobío y La Araucanía

La emergencia por incendios forestales en Ñuble, Biobío y La Araucanía ha dejado 21 fallecidos y más de 2 mil viviendas destruidas.

Así lo dio a conocer el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien entregó un balance de la tragedia en el sur desde dependencias del Senapred.

"La suma alcanza –de acuerdo al registro oficial– en este momento a 2.098 viviendas con distinto nivel de afectación, la gran mayoría de ellas con una afectación importante, un nivel de destrucción importante o completamente destruidas”, señaló.

Luego precisó que 257 casas son de Ñuble, 1.837 de Biobío y 4 de La Araucanía.

De igual forma, los incendios forestales han arrasado con un total de 64.038 hectáreas, de las cuales 42.375 se han quemado desde el 17 de enero.

“Prácticamente dos tercios de la superficie afectada por el fuego en esta temporada de incendios forestales se ha producido desde el día 17”, explicó.

En paralelo, el Gobierno ajustó su despliegue: la ministra Javiera Toro fue nombrada enlace en Biobío y la ministra Ignacia Fernández continuará en Ñuble.

Sobre el apoyo internacional, 145 brigadistas mexicanos ya están en Chile, mientras que en las próximas horas llegarán 31 uruguayos. El 28 de enero se sumarán 80 colombianos para colaborar en el combate de estos incendios forestales.

PURANOTICIA