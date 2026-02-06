Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emite aviso de marejadas desde Arica hasta Huasco durante este fin de semana

El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, informó sobre un aviso de marejadas que se presentará desde el sector de Arica hasta Huasco, proyectando condiciones de mar como marejadas del noroeste.

Se estima que el inicio de esta condición se manifestará a contar del este domingo 8 hasta el lunes 9 de febrero, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local.

El Jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, Capitán de Fragata Carlos Gaete Mundaca explicó que: "Un tren de olas provenientes del hemisferio norte afectará, a partir del domingo 8 de febrero, la zona norte del litoral continental del país, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas al Noroeste. Se espera que el oleaje alcance su mayor intensidad durante las pleamares, siendo la más significativa entre las 15:00 y 17:00 horas, mientras que una pleamar de menor altura ocurrirá entre las 03:00 y 05:00 horas. Estas marejadas corresponden al segundo aviso que afecta a las costas continentales en lo que va del año”.

La Autoridad Marítima hizo presente a la comunidad que "se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización".

(Imagen referencial)

PURANOTICIA