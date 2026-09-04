Caso Julia Chuñil: Juzgado de Garantía de Los Lagos revoca la prisión preventiva de su hijo Javier Troncoso

Javier Troncoso Chuñil, el único de los hijos de Julia Chuñil que permanece en prisión preventiva por el parricidio de su madre, no recuperará la libertad de forma inmediata pese a que el Juzgado de Garantía de Los Lagos revocó este viernes la medida cautelar en su contra.

La Fiscalía presentó de inmediato un recurso de apelación que mantiene al imputado tras las rejas hasta que la Corte de Apelaciones de Valdivia resuelva el caso.

El fallo del tribunal se produjo tras una nueva solicitud de la defensa del imputado, que buscaba revisar la cautelar más gravosa impuesta en su contra desde que se perdiera el rastro de Chuñil en noviembre de 2024, en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos.

La abogada Karina Riquelme, quien representa a Troncoso, explicó que el magistrado fundamentó su decisión en que "la prisión preventiva no puede pasar a ser una pena anticipada" y que existen otras medidas cautelares capaces de resguardar el desarrollo de la investigación. "Sin que la libertad de Javier en ningún momento afecte todas las diligencias que está llevando adelante la fiscalía", sostuvo la defensora.

La audiencia ante la Corte de Apelaciones -que deberá determinar si confirma el cambio de cautelar o restablece la prisión preventiva- podría realizarse este sábado o el próximo lunes.

Mientras tanto, la fiscalía regional de Los Ríos ha optado por no referirse públicamente a la resolución del Juzgado de Garantía hasta que el tribunal de alzada se pronuncie sobre el fondo del recurso.

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