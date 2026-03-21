Caso Josefa: Mujer acusada de homicidio de niña de 4 años queda en prisión preventiva

Consternación ha generado en Antofagasta la muerte de una niña de cuatro años y nueve meses, caso que derivó en la formalización de una mujer chilena por el delito de homicidio calificado y su posterior ingreso a prisión preventiva.

La imputada, quien mantenía una relación de convivencia con el padre de la menor, fue detenida por personal del OS9 de Carabineros el mismo día en que se confirmó el fallecimiento de la víctima, ocurrido el pasado 16 de marzo.

El caso, que ha sido denominado como “Caso Josefa”, quedó en manos del Sistema de Análisis Delictual y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Regional de Antofagasta, que llevó adelante la formalización tras reunir antecedentes clave.

De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo de la menor presentaba lesiones de distinta data en diversas partes, lo que sería compatible con un patrón de maltrato reiterado.

Tras el control de detención —que había sido ampliado a la espera de peritajes forenses— el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para la imputada, considerando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Asimismo, se estableció un plazo de investigación de 90 días, periodo en el que se buscará esclarecer completamente las circunstancias de este hecho que ha impactado a la comunidad local.

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