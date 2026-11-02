Caso Comprometidos: Funcionarios de los Gores de Arica, Antofagasta y Atacama arriesgan cárcel por fraude de $600 millones

En el Juzgado de Garantía de Copiapó se desarrollará este martes la audiencia de preparación de juicio oral contra funcionarios de tres gobiernos regionales —Arica y Parinacota, Antofagasta y Atacama— y particulares, investigados por su vinculación con una de las aristas del denominado caso Fundaciones.

La causa corresponde al caso de la Fundación Comprometidos, en el que diez personas se encuentran acusadas de fraude al fisco, por hechos relacionados con recursos destinados a programas de esterilización de mascotas y entrega de agua potable a campamentos, iniciativas que finalmente no se ejecutaron.

La Fiscalía de Atacama presentó una acusación que establece un perjuicio fiscal cercano a los $600 millones. Junto con el fraude al fisco, el Ministerio Público imputó a los involucrados los delitos de lavado de activos, soborno, administración desleal y cohecho agravado.

Luego de concluir la investigación desarrollada junto a la Policía de Investigaciones (PDI), la Fiscalía presentó la acusación correspondiente y solicitó penas efectivas de cárcel para los imputados, considerando la gravedad de los hechos y el perjuicio ocasionado al Estado.

Al respecto, el fiscal regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer, sostuvo que la fiscalía "ejecutó una investigación objetiva y dedicada junto a la PDI, agotando las herramientas destinadas a reunir los antecedentes que llevaron a establecer la participación individual de los imputados en los delitos que se acusa".

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