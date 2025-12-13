Caso cerro Chuño: Formalizan a imputado con nexos a banda criminal internacional

Un extenso y minucioso trabajo investigativo encabezado por la Fiscalía de Arica, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), permitió identificar y formalizar al autor del denominado “crimen de la maleta”, ocurrido en el sector de cerro Chuño durante diciembre de 2024, uno de los homicidios de mayor connotación registrados en la región durante el último año.

El imputado, un ciudadano venezolano conocido como “Jumper”, fue formalizado por el delito de homicidio calificado, luego de que la investigación lograra establecer su participación directa en la muerte de un compatriota, cuyo cuerpo fue introducido en una maleta y posteriormente enterrado bajo una losa de cemento. Los restos de la víctima fueron hallados en mayo pasado, tras diversas diligencias realizadas en el sector, lo que permitió reactivar y profundizar la indagatoria penal.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los hechos se remontan a la tarde del 10 de diciembre de 2024, cuando el imputado y otro sujeto de la misma nacionalidad se trasladaron hasta el terminal Rodoviario de Arica para esperar la llegada de la víctima, quien había viajado en bus desde Santiago. Tras su arribo, la víctima se desplazó por distintos puntos de la ciudad, siendo seguida de manera permanente por ambos individuos a bordo de un vehículo.

Posteriormente, la víctima abordó un taxi que la trasladó hasta el sector de cerro Chuño. En ese lugar fue interceptada, reducida y llevada hasta una vivienda, donde, según la investigación, fue amarrada de pies y manos y golpeada de manera reiterada. Luego, su cuerpo fue introducido en una maleta, la cual fue enterrada y cubierta con concreto, en un procedimiento que, de acuerdo con los antecedentes recabados, se habría realizado cuando la víctima aún se encontraba con vida.

La investigación también permitió establecer que el imputado ya se encontraba en prisión preventiva por su participación en otro delito de alta gravedad. En agosto de este año, “Jumper” habría planificado y dirigido el secuestro de otro ciudadano venezolano en el sector del Valle de Azapa, hecho que fue ejecutado por otros sujetos bajo sus instrucciones y que estaría vinculado al clan Los Gallegos, célula asociada a la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

Según la fiscalía, en dicho secuestro la víctima fue engañada y trasladada hasta una vivienda de seguridad, donde fue retenida, amarrada y amenazada con armas de fuego. El afectado logró escapar y alertar a vecinos del sector, lo que permitió la intervención de Carabineros y la detención de uno de los implicados, frustrando así el ilícito.

Con la formalización por homicidio calificado, el imputado permanece privado de libertad, mientras la Fiscalía de Arica continúa desarrollando diligencias destinadas a esclarecer completamente los hechos, determinar la participación de otros involucrados y establecer eventuales responsabilidades penales adicionales en el marco de la investigación.

