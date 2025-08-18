Caso Bruma: Comisión vota este martes conclusiones sobre las causas y posibles responsabilidades del naufragio de la lancha

Tras tres meses de investigación, el documento final busca establecer las causas y falencias en la seguridad marítima que provocaron el naufragio de la lancha “Bruma”, que dejó siete pescadores desaparecidos.

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados sesionará este martes para votar sus conclusiones sobre el "Caso Bruma". El informe final, que se espera sea entregado a la Fiscalía, es un paso fundamental en la búsqueda de justicia para los siete tripulantes desaparecidos tras la colisión entre la lancha "Bruma" y el buque "Cobra" en marzo.

El trabajo de los parlamentarios ha consistido en recabar testimonios y antecedentes, incluyendo la participación de familiares de las víctimas en las sesiones.

La investigación ha puesto en evidencia una serie de fallas en los protocolos de respuesta y la seguridad marítima. La diputada Johanna Pérez, en conversación con Radio BíoBío, señaló que el informe dejará en evidencia la "falta de protocolo" por parte de las instituciones públicas. Por su parte, la diputada Marlene Pérez ha denunciado "graves falencias en la seguridad marítima" a nivel general.

Las familias de los pescadores desaparecidos tienen previsto reunirse en los próximos días con la fiscal del caso, Marcela Cartagena, esperando que la investigación parlamentaria sea considerada y que se avance en las diligencias pendientes.

PURANOTICIA