Casi 3.500 hogares se han catastrado con la ficha FIBE en Ñuble y Biobío tras los incendios forestales

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia continúa el despliegue en las regiones de Ñuble y Biobío con la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), a través de funcionarios del Ministerio y de los municipios.

A la fecha, en ambas regiones se han aplicado un total de 3.483 fichas: de ellas, 576 corresponden a la región de Ñuble, y 2.907 a la región del Biobío. De esta última, 2.049 son de la comuna de Penco, la zona más afectada en la emergencia.

Las autoridades coordinaron el trabajo de las próximas horas, que se concentrarán en una de las zonas pendientes, el sector Ríos de Chile, donde existían aún restricciones de ingreso.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, recalcó que “los equipos están avanzando con celeridad en la aplicación de la Fibe porque sabemos que las familias requieren con urgencia los apoyos del Estado, en especial en esta fase de recuperación”.

“Estamos trabajando de forma coordinada con los funcionarios que aplican la ficha, los alcaldes y los vecinos. Queremos dar la tranquilidad de que no habrá familias que se queden sin ser catastradas”, añadió.

Por su parte, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, detalló que “en una coordinación con vecinos y vecinas de la zona, este lunes comenzaremos los catastros en el sector Ríos de Chile en la comuna de Penco, que es uno de los últimos sectores que quedaban pendientes debido a las labores de la fiscalía y policías”.

“Adicionalmente, los equipos siguen trabajando en lugares donde quedaban hogares pendientes, y es algo que se mantendrá hasta que catastremos el último hogar afectado”, indicó.

Las autoridades, además, reiteraron que las personas que no se encontraban en sus hogares al momento de realizarse los catastros, pueden comunicarse con sus municipios para coordinar una nueva visita a dichos sectores por parte de los funcionarios que aplican la Ficha Básica de Emergencia.

PURANOTICIA