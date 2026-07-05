Carnaval de Invierno de Punta Arenas celebra 30 años con récord de participantes

Tras el exitoso concierto que la noche de este sábado ofreció Los Bunkers, Punta Arenas continúa este fin de semana con la celebración de la trigésima edición del Carnaval de Invierno, una de las festividades más emblemáticas de la Región de Magallanes. La programación contempla el tradicional desfile de comparsas y carros alegóricos, que este año reunirá un número récord de participantes y diversas novedades en su organización.

Luego de la apertura musical del viernes, el protagonismo estará centrado en el corso que recorrerá la Costanera del Estrecho durante este sábado y domingo. En total, serán 64 alegorías las que desfilarán por el principal paseo de la ciudad, superando ampliamente las 53 que participaron en la versión anterior.

El encargado de Eventos de la Municipalidad de Punta Arenas, Javier Biskupovic, destacó el aumento de agrupaciones y valoró la alta convocatoria que tendrá esta edición aniversario. "Este año tenemos un número mayor de participantes, este año son 64 las alegorías que van a participar en relación a las 53 que habían estado el año pasado".

Con el propósito de hacer más fluido el desarrollo del desfile, la organización implementó modificaciones en el recorrido. Entre ellas, se despejó el tramo comprendido entre el Parque de los Dinosaurios y el palco oficial, donde el jurado evaluará las presentaciones, permitiendo que las comparsas lleguen de manera más expedita a ese punto.

Considerando las bajas temperaturas que caracterizan esta época del año en la capital regional, Biskupovic también llamó a quienes asistirán al evento a prepararse para disfrutar de la jornada. "Sabemos que la costanera es helado. Solamente la recomendación de que lleguen bien abrigado".

En materia de organización, explicó que los puestos de comida y los comerciantes autorizados fueron instalados en el sector poniente de la Costanera, con el objetivo de facilitar el desplazamiento del público y evitar que interfieran con el recorrido de las agrupaciones participantes.

Finalmente, el encargado municipal invitó a la comunidad y a los visitantes a ser parte de las actividades preparadas para conmemorar las tres décadas del Carnaval de Invierno, destacando el trabajo realizado por los equipos organizadores para llevar adelante una nueva edición de esta tradicional celebración. "Todo es para que lo disfruten la comunidad, así que contentos de poder llevar a cabo todo esto y todos cordialmente invitados".

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